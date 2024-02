Biden apoya el proyecto de ley fronterizo: “Hará que nuestro país sea más seguro”

El presidente Joe Biden apoyó el acuerdo bipartidista sobre la frontera, luego de que se diera a conocer detalles del proyecto en la noche de este domingo. “Hará que nuestro país sea más seguro, nuestra frontera será más segura”, aseguró el mandatario en un comunicado de la Casa Blanca.

El proyecto de ley, que destinará $20,200 millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos, proporciona una nueva autoridad para cerrar la frontera con México a muchos inmigrantes cuando los cruces alcanzan un umbral establecido, entre otras cosas.

“Me daría, como presidente, una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada”, aseguró Biden en el comunicado. “Hará que nuestro proceso de asilo sea más justo y eficiente, al tiempo que protegerá a los más vulnerables”.

El presidente destacó que la ley “tratará a las personas de manera justa y humana y al mismo tiempo preservará la inmigración legal, en consonancia con nuestros valores como nación”.

Por otra parte, Biden enumeró lo que, según él, permitiría esta ley: acelerar los permisos de trabajo; acortar la duración de las visitas y mayores vías legales permanentes; representación legal remunerada para menores no acompañados; y más agentes de patrulla fronteriza, jueces de inmigración, oficiales de asilo y “máquinas de inspección de última generación para ayudar a detectar y detener el flujo de fentanilo”.

Destacó la ayuda a Ucrania y a Israel

Por otra parte, Biden destacó que la ley permitirá abordar dos “prioridades importantes” para Estados Unidos, refiriéndose al apoyo a Ucrania y a Israel. El proyecto de ley, que deberá pasar por la Cámara de Representantes y luego por el Senado, asigna $60,100 millones de dólares para Ucrania y $14,100 millones de dólares para Israel.

“Como he dicho antes, si no detenemos el apetito de Putin por el poder y el control en Ucrania, no se limitará sólo a Ucrania y los costos para Estados Unidos aumentarán”, aseguró el presidente. “Este acuerdo también proporciona a Israel lo que necesita para proteger a su pueblo y defenderse de los terroristas de Hamás”.

Pero Biden no solo mencionó la lucha contra Hamás, sino que destacó que el dinero que la ley proporcionaría se utilizarpá para asistencia humanitaria “vital” para el pueblo palestino.

Biden presiona a los republicanos

Con el expresidente Donald Trump presionando para que no se apruebe el proyecto de ley porque, según él, es malo, Biden también presionó en su comunicado a los republicanos, pero para que saquen adelante el acuerdo fronterizo.

“Ahora, los republicanos de la Cámara de Representantes tienen que decidir. ¿Quieren solucionar el problema? ¿O quieren seguir jugando a la política con la frontera?”, aseveró el presidente demócrata.

“Sé que tenemos nuestras divisiones en casa, pero no podemos permitir que la política partidista se interponga en nuestras responsabilidades como gran nación. Me niego a permitir que eso suceda”.

La frase de Biden sobre “jugar a la política con la frontera” recuerda a lo dicho este mismo domingo por Nikki Haley, quien acusó al expresidente Trump usando exactamente la misma frase.

Biden concluyó su comunicado con un mensaje contudente: “Insto al Congreso a unirse y aprobar rápidamente este acuerdo bipartidista. Tráelo a mi escritorio para que pueda firmarlo y convertirlo en ley inmediatamente”.

Sigue leyendo:

• Cientos se manifiestan en la frontera sur de Estados Unidos contra la migración indocumentada

• Nueva York lanza tarjetas de crédito prepago para familias inmigrantes para comprar alimentos y suministros

• Joe Biden y el presidente de México hablaron sobre los desafíos en la frontera: prevén ampliar las vías legales