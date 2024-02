Trump está “jugando a la política” en las negociaciones fronterizas del Senado, dice Haley

La candidata presidencial republicana, Nikki Haley, acusó al expresidente Donald Trump de estar “jugando a la política” al intentar hundir un acuerdo fronterizo bipartidista en el Senado.

“Bueno, creo que nadie debería jugar a la política con la frontera. En primer lugar, no debería involucrarse, diciéndoles a los republicanos que esperen hasta las elecciones porque no queremos que esto ayude a que [el presidente] Biden gane”, respondió Haley este domingo a CNN cuando le preguntaron si Trump está tratando de involucrarse en el acuerdo fronterizo para impulsar su propia candidatura a la Casa Blanca.

Hay que destacar que el expresidente Trump ha criticado activamente el acuerdo bipartidista fronterizo, llegando a decir que pondría el fracaso de la frontera sobre los hombros de los republicanos. No obstante, el republicano ha dicho que apoyaría una legislación bipartidista si fuera un “gran proyecto de ley fronterizo” que resolviera el “problema”.

“Prefiero no tener ningún proyecto de ley que tener uno malo”, declaró el exmandatario la semana pasada durante un evento en Las Vegas.

Por esto mismo, Haley ha atacado al expresidente anteriormente, diciendo que busca “sabotear” las negociaciones.

“No podemos esperar un día más. Hay millones de personas que llegan a esa frontera y no están siendo examinadas”, añadió la exgobernadora de Carolina del Sur este domingo, según recogió The Hill. “Estados Unidos está actuando como si fuera el 10 de septiembre. Es mejor que recordemos cómo se sintió el 12 de septiembre porque sólo hace falta uno. Este no es un momento para jugar a la política”.

Pidió una ley de inmigración “estricta”

Luego, la presentadora insistió en preguntar si consideraba que Trump está “jugando a la política”, a lo que la candidata presidencial respondió:

“Claro que lo está. Está absolutamente jugando a la política al decirles que no hagan nada. Pero lo que sí creo que deben hacer es implementar una ley de inmigración estricta”.

Por otra parte, Haley dijo que la legislación debería incluir la política migratoria “Permanecer en México” promulgada en 2019 bajo Trump, así como otras medidas fronterizas más estrictas.

“Así que necesitamos fortalecer las leyes de asilo para que no haya gente que venga aquí por razones vagas. Y esa es la única manera de controlar esto”, añadió Haley.

Acuerdo alcanzado

Las declaraciones de Haley se producen luego de que el viernes el senador demócrata Chris Murphy afirmara que se había llegado a un acuerdo con los republicanos para sacar adelante la propuesta de ley.

“Los republicanos dijeron que la frontera es una prioridad y que deberíamos elaborar un proyecto de ley bipartidista… Nosotros lo hicimos. Tenemos un trato”, dijo el senador, y agregó que “es hora de tomar una decisión”.

