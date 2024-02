Helena Rojo: todo lo que se sabe del fallecimiento de la actriz mexicana

Helena Rojo, actriz mexicana, falleció este 4 de febrero, luego de tener durante varios años cáncer de hígado. La artista tuvo una destacada trayectoria en la industria del entretenimiento.

En su carrera participó en varias producciones como: ‘El club de los suicidas’, ‘Las chicas malas del padre Méndez’, ‘Cruz de amor’, ‘La casa del sur’, ‘Muñeca reina’, ‘Siempre hay una primera vez’, ‘Extraño en su pueblo’, y ‘El privilegio de amar’.

La información de su muerte la confirmó el canal de Las Estrellas, que a través de su redes sociales escribió: “Lamentamos el fallecimiento de la famosa y talentosa actriz Helena Rojo, dejando un gran legado en la pantalla mexicana. QEPD”.

La Asociación Nacional de Actores de México también lanzó un mensaje para recordar a la famosa: “La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestra compañera Helena Rojo. Nuestro más sentido pésame para sus familiares, amigos y compañeros”,

Muchos usuarios en las redes sociales lamentaron la muerte de la artista y por eso se leyeron mensajes como: “Se están apagando bellas estrellas”, “Actualmente la veo en ‘El privilegio de amar’, una primerísima actriz. QEPD”, “Fue una gran actriz, me duele mucho”, “Descanse en arte y paz”.

Famosos lamentan la muerte de Helena Rojo

Varios famosos,, como Chantal Andere, enviaron mensajes recordando a la personalidad de la actriz. En su cuenta en X, la artista indicó: “Tuve la fortuna de trabajar contigo en ‘Amor Real’, siempre amable, cariñosa, elegante, profesional y una gran actriz. DEP querida”.

La cantante Lucero fue otra de las que escribió: “La más guapa y linda, gran actriz y compañera, mujer bella por dentro y por fuera. Descansa en paz Helena Rojo adorada, fue un honor compartir escena contigo y conocerte de cerca. Grande entre las grandes. Amada y admirada por siempre. Mi más sentido pésame para su familia y amigos. Que desde ese bello lugar en el que ahora ella está, siga cuidando de todos sus seres queridos”.

Por su parte, la periodista Paty Chapoy dijo: “Triste informar del fallecimiento de la actriz Helena Rojo. Descanse en paz”.

María Sorté, cantante y actriz mexicana, comentó también en su cuenta en X: “¡Estoy en shock, no lo puedo creer! Mi querida Helena Rojo ha partido de regreso a la casa del señor. Tres telenovelas juntas, una obra de teatro… Hoy me parece increíble que no nos volveremos a ver. Pido a Dios le otorgue a sus seres amados paz, esa paz que sobrepasa todo”.

