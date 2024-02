Karim Benzema se unirá nuevamente a la disciplina del Al Ittihad de Marcelo Gallardo

Parece que la situación actual del futbolista francés Karim Benzema podría tener una resolución inminente. Según informaron los medios AS y Marca, citando fuentes de Arabia Saudí, se espera que Benzema y el entrenador de Al Ittihad, Marcelo Gallardo, se encuentren este lunes por primera vez después de que el jugador estuviera apartado del equipo durante casi un mes.

Tras no presentarse a tiempo para la reanudación de los entrenamientos del equipo saudí después del parón invernal, se espera que Benzema participe en el entrenamiento de Al Ittihad este lunes, tras el partido de Copa ganado este domingo ante Al Faisaly.

Marcelo Gallardo y Karim deberán resolver sus diferencias, especialmente después de que el francés no pudiera abandonar el club, incluso a través de una cesión a otro equipo de la Pro Saudi League. El club anunció en redes sociales el regreso de Benzema para este lunes, y se espera una reconciliación entre ambas partes para resolver el conflicto pensando en los próximos compromisos: la Liga, la Copa y la Champions asiática.

Tras un mes de enero lleno de especulaciones sobre el futuro de Benzema en Al Ittihad, el lunes será el día en que el jugador francés se reintegre a los entrenamientos en Jeddah, como anunció el propio club en sus redes sociales. Este día será crucial ya que marcará el reencuentro con Marcelo Gallardo. Aunque persisten diferencias por resolver, todo indica que deberán superar sus desavenencias por el bien del equipo. Enderezar el rumbo en la liga doméstica (donde el actual campeón ocupa el séptimo lugar), la King Cup y, sobre todo, los octavos de la Champions de Asia son las prioridades tanto del club como de Benzema y Gallardo.

Ante la falta de una solución para la salida de Benzema de Al Ittihad, el PIF (Fondo de Inversión Pública), que ejerce como una especie de gobierno en la sombra en la liga saudí, no autorizó la marcha del francés a Europa. La única opción restante para el jugador era un préstamo a otro club saudí. Dado que Benzema no se movió, la única alternativa es reintegrarlo al trabajo con el resto del equipo. Esto presenta un desafío para Gallardo.

Benzema ha estado entrenando de manera individual en las instalaciones de Jeddah después de no participar en toda la pretemporada de Al Ittihad en Dubái (EAU) por no llegar a tiempo a la concentración. No viajó al campamento por decisión expresa de su entrenador, quien fue inflexible en sus decisiones-

