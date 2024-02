La increíble celebración de cumpleaños de Daddy Yankee en Miami

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee celebró este 3 de febrero su cumpleaños en el LoanDepot Park de la ciudad de Miami, en donde se celebra la Serie del Caribe desde el pasado jueves.

En un video publicado en la cuenta en Instagram del programa ‘Despierta América’ se vio cómo el público que estaba en el estadio le cantaron cumpleaños al ‘Big Boss’, como también es conocido el famoso reguetonero.

El intérprete de ‘Gasolina’, desde uno de los palcos, se vio bastante contento por este momento.

El famoso fue sorprendido además con una torta mientras muchos le enviaban sus mejores deseos. Además, pusieron su tema ‘Bonita’.

Daddy Yankee celebra su cumpleaños en Miami

Los usuarios en las redes sociales reaccionaron con cientos de mensajes. Algunos de los que se leyeron fueron: “Cuánta humildad refleja, es Daddy Yankee”, “El hombre más hermoso del Universo completo”, “Vida y salud para él, lo demás él sabe cómo hacerlo”, “Un verdadero ejemplo a seguir, viva Daddy Yankee”.

Otros le dijeron: “Feliz cumpleaños”, “Que la vida le dé todo lo bueno que él nos ha dado a nosotros”, “El mejor”, “Muchas felicidades, mi bello Daddy Yankee. Dios te guarde”.

En su cuenta en Instagram, el boricua compartió un mensaje en el que habló de cómo recibió su cumpleaños.

“Adivinen quién está de cumpleaños hoy. Me cantaron a las mismas 12am con un hamburger 🍔 y popcorn🍿 🕯️ me reí mucho pero estaba sufriendo por dentro. Luego arreglaron y me tenían el verdadero bizcocho ready! ¡Qué el Señor las reprenda de tanta maldad! El cumpleaños sigue esta noche en el juego de Puerto Rico-República Dominicana. Gracias por sus buenos deseos, que Dios los bendiga”, dijo.

Varios artistas felicitaron a Daddy Yankee con mensajes en la publicación. Luis Fonsi, por ejemplo, le dijo: “Felicidades hermano. Salud y vida, bro. Pásala bien en el juego”.

El cantante venezolano Chyno Miranda, por su parte, le comentó: “¡Feliz cumpleaños Boss! Bendiciones para ti”.

Prince Royce fue otro de los que se sumó a la celebración del cumpleaños de Daddy Yankee y por eso le indicó: “Felicidades, hermano, salud y vida”.

