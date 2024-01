Corte falla a favor de Daddy Yankee; hotel español deberá pagar al cantante por el robo de unas joyas

Daddy Yankee sigue cosechando triunfos aún después de haber dicho adiós al mundo de la música. Y es que de acuerdo con la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Valencia, el artista puertorriqueño, junto a su esposa, recibirá una indemnización de más de $900 mil dólares por parte de un hotel de la ciudad española por el robo de unas joyas.

Cabe recordar que el intérprete de “Gasolina” visitó la ciudad de Valencia en el verano de 2018 como parte de su participación en el Festival Latin Fest en el municipio costero de Gandia. Durante su estancia en el hotel Meliá Valencia, el artista guardó gran parte de sus joyas, que suele usar durante sus shows, en la caja fuerte de su habitación.

De acuerdo con lo relatado, fue durante la madrugada del 6 de agosto de 2018 que una persona ajena al hotel pidió un duplicado de la llave del cantante. Este fue acompañado por una persona del establecimiento, quien incluso abrió la caja fuerte para la persona.

Daddy Yankee recibirá más de $900 mil dólares. Crédito: AFP / Getty Images

¿Qué le robaron a Daddy Yankee en España?

Entre los elementos sustraídos se encontraban dos relojes, una cruz, cuatro brazaletes, un par de pendientes de diamantes, tres cadenas así como tres anillos. De igual manera, su cuñado, quien se hospedaba en el mismo hotel pero en otro cuarto, también le fue robado un cordón de oro de 14 kilates.

Por lo anterior, el artista latino decidió interponer una demanda en contra del establecimiento por las piezas hurtadas. Sin embargo, el juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda interpuesta por Yankee y su esposa así como por su cuñado bajo la “excusa” de que el artista no registró ni comunicó al hotel sobre las joyas depositadas en la caja fuerte.

Sin embargo, fueron los magistrados valencianos quienes fallaron a favor del intérprete “Con Calma” gracias al artículo 1.783 del Código Civil español que habla sobre la responsabilidad de fondistas y mesoneros.

El artista, como parte de su imagen pública y artística, viaja con una importante cantidad de joyas que complementan su aspecto durante los conciertos, las cuales guarda en la caja fuerte que el hotel pone a disposición de los huéspedes”

Cabe destacar que el fallo no se aplicó para el cuñado del artista, quien no podrá recibir una indemnización debido a que la joya que le fue robada no se encontraba en la caja fuerte de su cuarto sino en el suelo.

Daddy Yankee se retiró recientemente de la música para dedicarse a la religión. Crédito: AFP / Getty Images

A pesar del fallo a favor de Daddy Yankee, el hotel valenciano podrá recurrir a un Tribunal Supremo para cambiar la decisión y evitar el pago de $908,950 dólares. La resolución de la demanda llega en una nueva etapa en la vida del reggaetonero.

Y es que durante los últimos días del año pasado, el cantante reveló que su decisión de alejarse de la música estaba enfocada en su nueva faceta religiosa en la que planea dedicarse enteramente.

