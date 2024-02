Nuevos migrantes, desconocimiento electoral y pugna de partidos marcan elecciones especiales del Distrito 3 de NY para el Congreso

El próximo 13 de febrero, el Distrito congresional número 3 de Nueva York tendrá elecciones especiales. Los electores del norte de Long Island y vecindarios de Queens como Whitestone, Little Neck, Glen Oaks, Floral Park y Queens Village, deberán decidir quién, entre la republicana Mazi Pilip y el demócrata Tom Suozzi, ocupará la curúl legislativa en Washington, que quedó vacía luego de la destitución del representante conservador George Santos, el pasado mes de diciembre por cargos de fraude.

Aunque los ojos de los líderes de los principales partidos políticos del país están clavados en esa contienda, donde demócratas y republicanos comenzarán a medir fuerzas en un ajustado pulso, en el que no se vislumbra todavía a un máximo favorito, el desconocimiento sobre la cita electoral de buena parte de los votantes del área, el tira y afloja por los nuevos migrantes y una pugna política intensa en este 2024, son a vuelo de pájaro los elementos que marcan el panorama previo a las elecciones de febrero. Y terminarán siendo determinantes en los resultados.

Y es que a pesar de que en ese distrito, considerado el más rico de todo Nueva York, viven unos 771,208 habitantes, 69.5% blancos, 14.6% asiáticos, 10.6% hispanos y 3.1% negros, a juzgar por residentes latinos de la calle 150 de Whitestone, se presume que el fervor electoral brilla por su ausencia. En el 2022, en los comicios regulares por la silla del Congreso participaron unos 271,331 votantes, pero hay quienes desde ya anticipan que en estas elecciones especiales el abstencionismo será protagonista.

Así lo asegura Reynaldo Rivera, quien vive en el Distrito 3 hace más de 30 años, y quien afirma que en vecindarios como el suyo, los candidatos no han hecho un esfuerzo por conquistar a votantes, pues en su opinión, ambos oponentes están confiados en que los votos blancos de Long Island serán los que los pondrán en Washington.

“Yo soy muy activo en elecciones, y hace poco me enteré que en febrero hay que ir a votar, pero la mayoría de gente por acá no tiene ni idea. Muchos no logran entender la importancia de estas elecciones para nuestros barrios y ni a Pilip ni a Suozzi los hemos visto por aquí pegando al menos un cartel“, aseguró el colombiano, quien tiene un negocio en Whitestone. “El que gane va a ganar con muy pocos votos, y como inmigrante molesto con que este gobierno esté manteniendo a gente recién llegada y dándoles todo, creo que a los demócratas eso les va a salir caro y les va a ir abriendo camino a los republicanos y a Trump“.

La mexicana María Brenda Leal, quien trabaja en el restaurante Taco Azul, confesó que no sabía que en febrero habrá elecciones para elegir al representante de su distrito, y advirtió que los candidatos que luchan por la curul federal parecen no estar interesados en el voto latino e inmigrante, o en los barrios de menos recursos. Entre hispanos y asiáticos hay más de 25% del electorado.

El vecindario de Whitestone, con presencia latina, forma parte del Distrito 3 del Congreso. Edwin Martinez

“En momentos como estos lo que uno esperaría es que ellos salieran a hablar con la gente. Necesitamos más participación de ellos hacia este distrito, no solo en Long Island, sino en estos vecindarios que forman parte del distrito para que vean lo que realmente necesita la gente y que lo vean con sus propios ojos”, dijo la joven, originaria de Veracruz. “Yo nunca he visto a los candidatos por acá; es como si no les importáramos. Ojalá que gane el que gane, nos ayude a quienes tenemos menos recursos, ante todo con la falta transporte público, que para nosotros es fundamental y que apoyen a la gente con mejores trabajos y que puedan abrir sus locales propios. El problema es que cuando llegan a Washington se olvidan de todo”.

La inmigrante, quien lleva 10 años en Nueva York, también puso sobre la mesa el tema de los recién llegados, y no solo dijo sentir que el manejo que la Administración Biden ha hecho de la oleada de nuevos migrantes, pudiera definir hacia que lado se mueve la balanza electoral, sino que exigió que se ponga en la lista de prioridades políticas a quienes llevan años en la Unión Americana.

“Este Gobierno cometió el gran error de poner primero a los migrantes nuevos y luego a los inmigrantes veteranos y es obvio que Nueva York está colapsando. Por eso sería bueno que quien represente al distrito pueda promover una reforma migratoria que ponga a trabajar a todos por igual, porque a eso vinimos acá, a trabajar y no a que nos mantengan”, agregó la mexicana.

Julia Carvajal, quien lleva 15 años viviendo en el Distrito Congresional número 3, y quien se declara votante demócrata y admiradora del candidato Tom Suozzi, quien ya ocupó la curúl legislativa antes de lanzarse a su fallida carrera por la Gobernación de Nueva York, confesó que a la hora de pensar en su voto, esta vez no tiene clara su decisión.

La mexicana María Brenda Leal no sabía que en febrero habrá elecciones especiales en el Distrito 3. Edwin Martínez.

“Yo tengo corazón demócrata y soy team Suozzi, pero la verdad me enoja mucho ver cómo los demócratas desde Washington no solo no han hecho nada por comunidades migrantes en Nueva York sino que además nos están dando con un problema tan grande con los recién llegados, que tal vez esta vez le de la oportunidad a los republicanos”, aseguró la madre de familia.

Douglas Martínez, quien asegura que a diferencia de otras partes de Nueva York, su distrito brilla por la seguridad, el orden y la estabilidad económica, lamentó que los latinos no se unan más para votar y empujar agendas legislativas donde incluso pueden exigir a los representantes que luchen más aguerridamente por sus necesidades.

“En este distrito obviamente no somos la mayoría, pero si todos los latinos que podemos votar lo hacemos, podemos estar por encima de otros grupos que no salen a votar, y en vez de estar siguiéndole el juego a los republicanos que ahora tachan a los recién llegados de ser el problema, deberíamos jalar juntos y que reconozcan el valor que como comunidad tenemos”, dijo el pequeño empresario.

Y sobre el futuro que tendrá la contienda de febrero, y la importancia de las justas dentro de la lucha de partidos, la analista política Lucía Gómez advierte que será vital, pues de una u otra forma le medirá el pulso a la batalla electoral del 2024.

“No hay duda de que estas elecciones del 13 de febrero van a comenzar a marcar el paso de lo que será el año electoral. Vamos a ver si tiene más eco el fuerte mensaje de los republicanos o el que las comunidades interesan mucho más que las pólizas extremistas de figuras como Trump y el Gobernador de Texas”, aseguró la experta, recalcando que pese a que en ese distrito 3 el voto latino solo representa cerca del 12%, esos sufragios pueden inclinar la balanza.

“Los votantes tienen que entender que cuando mandatarios como los de Texas y Florida se venden como nuestros amigos, en realidad no lo son. Nadie es nuestro amigo, así lo repitan. Ellos nunca han determinado ningún camino adecuado para nuestra comunidad hacia oportundiades verdaderas, y debemos apoyar a quienes muestren que quieren avanzar”, dijo Gómez, instando a que una estrategia de batalla de los republicanos será querer mostrar a los recién llegados como enemigos. “Hay que salir a votar, pero enfocarnos en poner en Washington a quien sea capaz de pasar paquetes de inmigración fuertes y adecuados para que nuestras comunidades tengan peso fuerte y no caer en la trampa de que nos dividan y nos pongan unos contra otros”.

Distrito Congresional 3 en datos