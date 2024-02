¿Qué le pasó a Peso Pluma en los dientes? La sonrisa del cantante llama la atención en gala previa a los Grammy  

El cantante mexicano Peso Pluma apareció hace unos días junto a su novia Nicki Nicole con unos cambios en su dentadura y se hizo viral en las redes sociales, debido al aspecto que mostró.

La sonrisa del intérprete de ‘Ella Baila Sola’ fue intervenida con implantes de oro, lo que le dio un semblante bastante diferente al que acostumbra.

En las redes sociales muchos reaccionaron a esta modificación y le dejaron mensajes como: “Me muero si una de mis hijas me llega con algo así a mi casa”, “Ay, no, no me gusta su sonrisa”, “Perdió la cita con el dentista”, “El que no tiene y llega a tener… claro ejemplo”.

¿Qué te parece su nuevo look?🦷😱



El cantante Peso Pluma, acaparo la atención en los #Gramyys al exhibir sus nuevos dientes de oro de un millón de dólares.



Según datos, solamente tres personas tienen este tipo de dientes en todo el mundo. pic.twitter.com/2fAcHgcuJh — NotiGDL (@NotiGDL) February 5, 2024

Otros comentaron: “De alguna manera quiere llamar la atención”, “Qué vergüenza, pero eso es lo que le gusta a las redes, poner y después se insultan”.

La sonrisa de Peso Pluma

Pero esta no es la primera vez que Doble P, como también se le conoce, se hace modificaciones en su dentadura, ya que hace unos meses se puso diamantes en sus dientes.

En un reportaje hecho por el programa ‘Hoy Día’, que transmite Telemundo, hablaron con el responsable de esta intervención.

“Le encantó la pieza, se la acomodamos, se la puso y cuando la vio en el teléfono le encantó y dijo ‘no manches, está impresionante esta pieza’”, afirmó Antonio García.

El entrevistado explicó que la idea del cantante en esa oportunidad era poner diamantes en forma de corazones. “Nosotros le generamos algunas propuestas en cuestión de corazones y él escogió la que le gustó más, la de los corazones de frente e invertidos”.

Para la elaboración de la pieza tardaron cerca de 45 días, para lograr el resultado que quería el intérprete de corridos tumbados.

Este trabajo es muy minucioso, debido a que deben pegar diamante por diamante de forma manual.

Al final, estos cambios demuestran que el artista cuida mucho su estilo y en ocasiones decide irse por propuestas arriesgadas y muy inesperadas para el público, algo que al final trae controversia, pues a muchos les gusta, pero a otros no tanto, ya que consideran que el aspecto de los dientes debe ser limpio y cuidado y esto es algo que no se logra al poner este tipo de implantes temporales.

Sigue leyendo:

· Premios Grammy 2024: los mejores looks de las estrellas en la alfombra roja

· Cómo ver en vivo los Grammy 2024 y a qué hora comienza la ceremonia

· Grammy 2024: Conoce el lugar donde se concentrarán las estrellas de la música