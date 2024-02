“Tuve ganas de pegarles”: Fanático le tocó sus partes íntimas a Lucas Ocampos en pleno juego

El partido de LaLiga entre Rayo Vallecano y Sevilla tuvo un hecho que se volvió viral, cuando a los 32 minutos de acción el argentino Lucas Ocampos se disponía a sacar un lateral, cuando uno de los espectadores se aprovechó de la cercanía de la platea con los límites del campo de juego y le introdujo un dedo en el ano.

El extremo, de 29 años, inmediatamente se dio vuelta e interpeló al agresor, aunque con una templanza admirable. Y convocó al árbitro para que interviniera.

Marcos Acuña compañero de equipo, también se acercó a defenderlo. En la transmisión especularon con que quienes perpetraron la acción podían ser influencers, pero lo curioso es que no fueron removidos del sector.

Incluso Isi Palazón, futbolista del Rayo Vallecano, dialogó con ellos y hasta le tocó la cabeza a uno de ellos, en señal amistosa, como si los conociera. Oscar Valentín, también jugador local, es otro de los que habló con los jóvenes.

Tras lo sucedido Ocampos debió volver al lugar para reiniciar el juego con las manos, no sin antes darse vuelta y volver a dedicarle unas palabras al atacante, en medio de un atronador y absurdo silbido que pretendía defender al victimario.

Resta saber si, ante el revuelo (la jugada se hizo rápidamente viral), el Rayo Vallecano tomará cartas en el asunto con sus aficionados para evitar que el martillo caiga sobre el club. Y si la Liga de España también resuelve alguna sanción ante un hecho que empañó el partido por la fecha 23 del torneo de élite español.

🤯 ¡Lo nunca visto!



😳 El feo gesto de un aficionado con @Locampos15



⚡️⚡️ RAY 1-1 SEV ⚪️🔴



📺 #LaLigaEnGol pic.twitter.com/EWjOI5WYWT — GOL PLAY (@Gol) February 5, 2024

Ocampos: “Tuve ganas de pegarles”

Tras el partido en la transmisión oficial, Ocampos declaró: “Yo no creo que toda la gente del Rayo Vallecano sea así, porque siempre nos tratan con respeto. Siempre hay un tonto. Ojalá no pase en otro ámbito. Si pasa en el fútbol femenino sabemos qué puede pasar. Me contuve porque tengo dos hijas y ojalá que el día de mañana no les pase. Esperamos que tomen represalias que se tienen que tomar y que un tonto como este no manche a la afición que la verdad se portó muy bien”.

Luego, Lucas habló en zona mixta y le preguntaron qué les había dicho a los chicos. “Los puteé, obviamente. Tuve ganas de pegarles. Pero, como dije, yo tengo dos hijas y no quiero que mañana vayan a la escuela y les digan que el papá les pegó a dos dos hinchas”.

Ocampos expuso una buena actuación pese a esa agresión. De hecho, el arquero Dimitrievski debió estirarse mucho para impedir que la metiera con un derechazo y, ya en el segundo tiempo, un remate suyo dio en el poste. Además, se lanzó al piso para bloquear un remate de Balliu, que podría haber terminado en gol del Rayo.

El Sevilla lo ganó 2 a 1 con doblete del argelino En-Nesyri. Un triunfo clave porque se ubicó tres puntos por encima de la línea del descenso (el Cádiz de Pellegrino está en zona roja con 17 unidades).

