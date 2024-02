Corte de Apelaciones rechaza reclamo de inmunidad de Trump en caso de interferencia electoral

El expresidente Donald Trump sufrió un revés legal este martes, cuando un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de EE.UU. rechazó su reclamo de inmunidad presidencial en relación con su caso de interferencia federal en las elecciones.

El panel escuchó a comienzos de enero argumentos sobre los esfuerzos de Trump para que se desestime el caso por inmunidad.

Los jueces afirmaron que la inmunidad presidencial solo se aplica a las acciones oficiales del presidente, y no a las que tienen una motivación personal o política. Además, señalaron que la inmunidad no se extiende más allá del periodo de mandato, y que Trump ya no es presidente desde el 20 de enero de 2021.

Trump está acusado de emprender un plan para interferir en las elecciones de 2020, en las que perdió frente ademócrata Joe Biden. Según la fiscalía, Trump presionó a varios funcionarios estatales y federales para que cambiaran o anularan los votos a favor de Biden, e incluso intentó sobornarlos con favores políticos o amenazarlos con represalias.

Del mismo modo, a Trump se le acusa de incitar a la violencia y al asalto al Capitolio el 6 de enero, cuando el Congreso certificaba la victoria de Biden.

El republicano se ha declarado no culpable de todos los cargos, y ha alegado que tiene “inmunidad absoluta” de ser procesado por acciones tomadas mientras era presidente. En su argumento, Trump negó haber actuado mal, y calificó los cargos de interferencia electoral como “una persecución de un oponente político”.

Asimismo, Trump ha cuestionado la legitimidad de las elecciones, y ha afirmado, sin pruebas, que hubo un fraude masivo en su contra.

El caso de Trump está siendo llevado por el fiscal especial Jack Smith, quien fue nombrado por el Departamento de Justicia para investigar la posible interferencia electoral de Trump. Smith ha advertido sobre un “futuro aterrador” si Trump gana el caso, y ha dicho que sentaría un precedente peligroso para la democracia estadounidense.

Su juicio de estaba previsto para comenzar el 4 de marzo, pero la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan lo pospuso la semana pasada, a la espera de la decisión del tribunal de apelaciones.

La Corte Suprema podría tener la última palabra sobre el asunto, y determinar si un expresidente de Estados Unidos puede ser procesado por acciones tomadas mientras estaba en el cargo.

Sigue leyendo:

– La sorpresiva comparación de los abogados de Trump: dicen que su inhabilitación sería como la de Machado en Venezuela

– Trump está “jugando a la política” en las negociaciones fronterizas del Senado, dice Haley

– Cómo las elecciones presidenciales de EE.UU. podrían dar un vuelco si Trump es condenado