Desde Francia aseguran que el PSG da por hecho el fichaje de Kylian Mbappé al Real Madrid

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid se viene rumoreando desde hace más de cinco años. Incluso en 2022 estuvo muy cerca de ocurrir cuando el francés fue agente libre por algunas semanas, pero terminó renovando una vez más con el PSG.

El punto definitivo parece ser este verano, pues Mabppé termina su contrato con PSG y ya ha dejado claro que no renovará con el cuadro parisino. Periodistas como Frabrizio Romano, de gran renombre y fiabilidad a la hora de dar fichajes, reportó que el goleador campeón del mundo en 2018 tendría todo listo para sumarse al club de la capital española a final de temporada.

Ahora desde Francia también dan por hecho el fichaje del joven francés por la casa blanca. Pues recientemente la embajadora y ex jugadora del PSG, Laure Boulleau, comentó para Canal Football Club que desde el PSG ya asumen que Kylian será jugador del Real Madrid.

“Tenemos la impresión de haber vivido ya esta telenovela. En años anteriores no me llegó demasiada información, pero ahora me dijeron que está hecho su fichaje por el Madrid“, fueron las palabras de la exjugadora del PSG en la entrevista.

Boulleau también comentó que Mbappé “ama a su club y le tiene respeto, por lo que aboga por esperar su decisión como adultos”. Y es que incluso el pasado verano el jugador envió una comunicación al club para informarles que no renovaría más allá de junio de 2024 y ahora a cinco meses de terminar su contrato con el PSG, el francés puede negociar con cualquier club desde ahora.

Es por eso que, según informó Fabrizio Romano, Mbappé no viajó a la pretemporada con el cuadro parisino para seguir avanzando con las negociaciones. Aunque primero tendría que comunicar su decisión a Nasser Al-Khelaifi. De igual manera el informe asegura que aún no hay nada firmado entre el jugador y el Real Madrid.

Por ahora habría que esperar como se termina de desarrollar la temporada y las negociaciones entre ambas partes. Pues Mbappé al no tener nada firmado, podría volver a renovar con el PSG tal y como hizo el verano de 2022 cuando terminó su contrato.

La posible transacción millonaria entre Mbappé y el Real Madrid

Cuando llegue el 30 de junio el astro francés Kylian Mbappé será jugador libre. Ahí el Real Madrid puede aprovechar para firmarlo sin pagar cuota de traspaso al PSG. Sin embargo, aunque el equipo español no pagaría por su ficha, el jugador pediría una prima de fichaje para él y su entorno.

Esta prima de fichaje, según varios reportes, podría elevarse a unos $140 millones de dólares, que irían completamente al bolsillo del jugador y su agente. Por otro lado, se estima que Mbappé en el Real Madrid podría llegar a tener un salario de unos $32 millones de dólares por temporada. Siendo el mejor pagado de todo la plantilla.

