Kylian Mbappé aseguró que “tarde o temprano” le tocará abandonar el fútbol europeo

Kylian Mbappé, el delantero francés del París Saint-Germain, habló en una entrevista concedida a la la revista GQ sobre los cambios que ha experimentado su equipo con las salidas de excompañeros como Lionel Messi y Neymar Jr. hacia clubes fuera de Europa, asegurando que “tarde o temprano” también le tocará marcharse a él.

Mbappé aseguró que “muchos grandes jugadores que han dejado su huella en la historia del fútbol han abandonado Europa este verano, y estamos ingresando a una nueva era. Es parte del ciclo en este deporte y en algún momento me tocará marcharme. No me preocupo por esos cambios, simplemente pienso en seguir con mi carrera y trazar mi propio camino”.

En relación a la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección francesa, Mbappé expresó: “He llegado a un punto en mi vida y carrera en el que ya no quiero forzar las cosas. Si me lo piden, me encantaría ir, pero si no es posible, lo entenderé. Los Juegos son una ocasión especial para cualquier deportista”.

Antes de los Juegos Olímpicos, la selección francesa afrontará la Eurocopa de Alemania, y Mbappé comentó: “Somos uno de los equipos más esperados en este torneo, estamos preparados y confiados. Aunque perdimos a grandes campeones, la cohesión y adaptabilidad del grupo no se vieron afectadas”.

Mbappé también reflexionó sobre el calendario y la presión en el fútbol, mencionando: “Nos acercamos al modelo de la NBA, con temporadas de setenta partidos. Personalmente, no estoy en contra, pero debemos pensar en ofrecer el mejor espectáculo posible para jugadores, espectadores y autoridades”.

En cuanto a las especulaciones sobre su futuro, Mbappé dijo: “Estamos en la era del consumo excesivo, donde la gente espera mucho de los jugadores. La presión no me afecta negativamente; al contrario, me ayuda a rendir al máximo. El deseo de ganar y superar límites está arraigado en mí desde la educación que he recibido”.

Mbappé destacó la importancia de ampliar la visión del deporte, aprender de diferentes entrenadores y adaptarse a distintos estilos de juego. Además, enfatizó que la mentalidad correcta implica ser capaz de escuchar y evolucionar constantemente.

