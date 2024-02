El mundo de la música country está de luto, falleció el cantante Toby Keith

Toby Keith, 62, falleció el lunes 5 de febrero. El reconocido cantante de música country perdió la batalla contra el cáncer de causa de estómago, según confirmó el equipo del artista mediante su página web oficial. En el comunicado de prensa, aseguran que Keith falleció en paz y rodeado por su familia.

Sus allegados expresan que el músico combatió su enfermedad con “gracia y coraje”; lamentan su partida, pero también le piden al público y a la prensa en general que les permitan vivir su duelo en paz.

Keith fue diagnosticado con cáncer en el año 2022.

A nivel musical, el trabajo de Toby ha podido inspirar a muchos otros exponentes del género. Éste vendió más de 40 millones de discos durante lo largo de su carrera. Publicó además 19 álbumes de estudio. Él último trabajo de Toby Keith fue “Drinks After Work”, grabado 2013. En Estados Unidos, por ejemplo, al menos cinco de sus producciones se colocaron en los primeros lugares de popularidad, dentro del country, según reportó EFE.

A nivel musical y radial, el exponente conoció la fama gracias a su tema ‘Should’ve Been a Cowboy’, el cual se estrenó en 1993. Este fue su primer sencillo y fue así como el público identifico su voz. Y eso, su voz fue lo que muchos siempre destacaron del cantante, su potencia y la capacidad que tenía de transmitir con cada nota entonada.

A nivel político y social siempre se le consideró un patriota, muchos quisieron matizar su personalidad y posturas patriotas, sin embargo éste siempre se mantuvo inamovible. Hoy sus fans recuerdan su vida e historia a través de sus canciones, entre las que se destacan temas como: “As Good As I Once Was”, “Beer For My Horses”, entre otras.

Vale agregar que muchos famosos han reaccionado a la muerte del cantante, así también lo hizo “The Academy of Country Music”, quienes compartieron el siguiente mensaje: “Enviamos amor, sanación y oraciones a la familia, los amigos y los millones de fanáticos de Toby en todo el mundo”.

