Gerard Piqué revela si se mudará a Latinoamérica tras la creación de la Kings League Americas

El icónico futbolista español del FC Barcelona y actual presidente de la Kings League, Gerard Piqué, celebró hace unos días su cumpleaños número 37 en medio de un proceso de reconciliación con la cantante colombiana Shakira para poder tener una mejor relación que se pueda reflejar a sus hijos a pesar de su divorcio hace poco más de un año.

Estos sucesos han generado que la vida de Gerard Piqué se haya enfocado aún más en su nueva relación con Clara Chía Martí y especialmente en su nueva etapa como empresario, llegando incluso a tomar grandes decisiones como la creación de la Kings Leagues America que se realiza actualmente entre gran parte de los países del continente y cuenta como sede a México.

Tanto ha sido el crecimiento de sus actividades empresariales fuera de España que en los últimos días se ha especulado sobre la posibilidad de que el antiguo defensor de la selección española pueda tomar la decisión de mudarse a Latinoamérica para poder vivir tiempo completo en México y así darle su total enfoque a la Kings League de esta región del mundo.

El antiguo futbolista del FC Barcelona ha tomado la decisión de acabar con todos estos rumores y ofreció los detalles durante una reciente entrevista ofrecida a la revista GQ, donde no solo habló de la posibilidad de mudarse al nuevo continente sino también ofrecer información sobre la competencia que arrancará el próximo 18 de febrero.

“La verdad que no. No me lo he planteado. Creo que la liga Américas, que es la que sucede en México, está muy bien llevada por su presidente, Miguel Layún (exfutbolista de la selección azteca), y por su director de competencia, Marc Crosas. Nosotros desde España lo vamos a ayudar, pero no está pensado en corto plazo ir a vivir allá”, indicó el fundador de Kosmos en sus declaraciones.

Durante la misma entrevista el propio Gerard Piqué también decidió lanzar un comentario para ofrecer una perspectiva de su nueva vida, la cual se ha amoldado rápidamente a la relación que mantiene con Clara Chía Martí luego de su separación con Shakira al asegurar que “Me he adaptado muy rápido a mi nueva vida y estoy muy feliz ahora mismo”.

