¿Huracán categoría 6? El cambio climático podría “sobrealimentar” las tormentas

En un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, científicos han descubierto evidencia alarmante de que el calentamiento global está intensificando los huracanes más severos del mundo, empujándolos al ámbito de lo que se consideraría una hipotética categoría 6.

Esta revelación arroja luz sobre la creciente amenaza que representa el cambio climático para las regiones costeras y subraya la necesidad de métodos actualizados para comunicar al público los riesgos de huracanes.

El estudio, del que son coautores los científicos del clima Michael Wehner y Jim Kossin, indica que el aumento de las temperaturas oceánicas y atmosféricas, impulsado por las emisiones de gases de efecto invernadero, está proporcionando más energía para el desarrollo de ciclones tropicales extremos.

El impacto del calentamiento global en los huracanes

Este aumento de energía está provocando velocidades de viento más altas y una mayor intensidad de los huracanes, con cinco huracanes y tifones en la última década que poseen la ferocidad para calificar para una hipotética Categoría 6, basada en un umbral mínimo de 192 mph.

Si bien la escala Saffir-Simpson del Centro Nacional de Huracanes actualmente tiene un límite de Categoría 5, los autores del estudio enfatizan que esta clasificación subestima los peligros potenciales de las tormentas más intensas.

Abogan por la inclusión de una Categoría 6 para reflejar mejor los mayores riesgos asociados con los ciclones potenciados por el cambio climático. Sin embargo, reconocen que implementar una nueva categoría requeriría un proceso de revisión integral y la colaboración entre varias partes interesadas.

Una de las limitaciones críticas de la escala Saffir-Simpson es que se centra únicamente en la velocidad del viento, descuidando otros peligros importantes como las marejadas ciclónicas y las inundaciones provocadas por las lluvias.

Los hallazgos del estudio contribuyen a una discusión en curso sobre cómo mejorar las estrategias de comunicación de huracanes para abarcar todo el espectro de peligros que plantean estas poderosas tormentas.

Al ampliar la conversación más allá de las categorías de viento, los expertos esperan mejorar la comprensión y la preparación del público para las amenazas multifacéticas de los huracanes en un clima cambiante.

La hipotética Categoría 6 sirve como símbolo de los desafíos sin precedentes que plantea el cambio climático, instando a los científicos, a los formuladores de políticas y al público a enfrentar la realidad de los huracanes “sobrealimentados” y su potencial de destrucción.

Qué es la escala Saffir-Simpson y cuáles son sus categorías

La escala Saffir-Simpson es una medida utilizada para clasificar la intensidad de los huracanes basándose en la velocidad sostenida del viento.

Fue desarrollada en 1971 por el ingeniero civil Herbert Saffir y el meteorólogo Robert Simpson, quien en ese entonces era el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La escala se divide en cinco categorías, donde la Categoría 1 representa los huracanes menos intensos y la Categoría 5 los más intensos y potencialmente destructivos.

Categoría 1: Velocidad del viento: 74-95 mph (119-153 km/h) Daños esperados: Daños mínimos. Principalmente, a vegetación, letreros no anclados, y daños menores a exteriores de edificaciones.

Categoría 2: Velocidad del viento: 96-110 mph (154-177 km/h) Daños esperados: Daños moderados. Daños importantes a techos, puertas y ventanas. Posibles daños a muelles y marinas. Inundaciones en zonas costeras bajas.

Categoría 3: Velocidad del viento: 111-129 mph (178-208 km/h) Daños esperados: Daños extensos. Daños significativos a pequeñas residencias y edificios debido a la fuerza del viento. Inundaciones cerca de la costa y posibles tornados pequeños.

Categoría 4: Velocidad del viento: 130-156 mph (209-251 km/h) Daños esperados: Daños catastróficos. Techos y paredes exteriores serán destruidas en residencias; la mayoría de los árboles serán derribados o dañados severamente. Áreas inundadas por la subida del mar.

Categoría 5: Velocidad del viento: 157 mph o más (252 km/h o más) Daños esperados: Daños catastróficos a una escala masiva. La mayoría de las casas serán destruidas, árboles arrancados de raíz, y áreas residenciales estarán inhabitables por semanas o meses.



La escala Saffir-Simpson es fundamental para la planificación de emergencias y respuestas a huracanes, ya que proporciona una guía rápida sobre los potenciales daños y ayuda a las autoridades y a la población a prepararse adecuadamente antes de la llegada de estos fenómenos.

