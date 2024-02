Jorge Bernal dice lo que pasó con TelevisaUnivision y si está por volver a Telemundo

Jorge Bernal tiene un programa que es transmitido a través de YouTube, donde además comparte con su esposa y tiene por nombre ‘Cama time’, en dicho espacio aprovechó para hablar sobre diversos temas y uno de ellos fue su trabajo en TelevisaUnivision con ‘Dímelo ya’, aunque dejó de ser transmitido a finales de 2023.

“Yo nunca había trabajado ni con Karina (Banda) ni con Clarissa (Molina), pero obviamente las conocía y hemos ido a cumpleaños, a fiestas y todo lo demás donde han estado ambas y la hemos pasado chévere, pero no pensé que íbamos a tener química al aire porque en la televisión si hay química es perfecto, si no hay química es como que un poco oxidado“, comenzó diciendo en su más reciente trabajo en televisión.

Karina Banda, Jorge Bernal y Clarissa Molina fueron los conductores de un programa de TelevisaUnivision. / Foto: Mezcalent.

“Nos vimos y tuvimos química instantánea. Al punto de que yo miraba a Clarissa y sabía exactamente lo que estaba pensando y sabía cómo hacer una pausa y tirar cosas y ella me respondía y con Karina igual, sabía que un gesto de ella significaba que estaba a punto de decir algo curioso, entonces yo me echaba para atrás, o sea química. Hicimos buena mancuerna”, agregó.

Jorge Bernal explica lo que ocurrió con ‘Dímelo ya’

“El programa es por temporadas. La primera se terminó a finales del año pasado y ahora estamos en la espera de cuándo va a ser el lanzamiento de la segunda temporada. Y en eso estamos”, dijo en ‘Cama time’, a la vez que añadió: “No tengo contrato sellado con Univision”.

Jorge Bernal habló de la experiencia que tuvo con sus compañeras laborales. / Foto: Mezcalent.

¿Jorge Bernal vuelve a Telemundo?

Bernal hace algún tiempo trabajó en dicho canal de televisión y recientemente manifestó que “hubo un acercamiento por parte de Telemundo”, mientras que detalló el espacio en el que estaría y se trata de ser panelista de ‘La Casa de los Famosos’.

“Como soy fanático, los ejecutivos de Telemundo lo saben y el nombre mío surgió y tuvieron el acercamiento… y yo dije ‘claro que sí, me encantaría’. Y en eso estamos“, agregó.

Jorge Bernal tendría posibilidades de regresar a Telemundo. / Foto: Mezcalent.

“No es que pueda hacer ambos programas a la misma vez. Si sale Dímelo ya obviamente no puedo hacer La casa de los famosos y si sale La casa de los famosos durante ese tiempo no puedo hacer Dímelo ya. Pero como los dos programas son temporales en el sentido de que uno dura 3 meses y el otro dura 3 meses puede existir la posibilidad de que yo esté en La casa de los famosos”, expresó

