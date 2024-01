Jorge Bernal opina del trabajo de Nacho Lozano como conductor de ‘La Casa de los Famosos 4’

Nacho Lozano es el conductor de ‘La Casa de los Famosos 4′ en compañía de Jimena Gállego, hecho que sin duda generó muchas expectativas en la audiencia del reconocido reality show, debido a que la gran parte de ellos estaban acostumbrados a Héctor Sandarti, quien aprovechó para enviar unas palabras tras el estreno de esta temporada.

“Estoy muy feliz, por supuesto extrañaba estar trabajando en Telemundo. Tengo la fortuna de trabajar con Jimena, que ha sido una profesional conmigo, que yo le aprecio muchísimo el recibimiento, lo mismo al equipo. Y llego a un reality ya bien posicionado, estamos hablando del más visto, estamos hablando de una telenovela de la vida real, que ese es el foco“, comenzó diciendo en una entrevista que le hicieron en ‘La Mesa Caliente’.

“Yo no podía decir que no a una invitación así, yo no podía decir no a narrar cómo se van a escribir estos capítulos con esos habitantes dentro de la casa”, agregó horas antes del estreno del mencionado reality show.

Jorge Bernal habla de la conducción de Nacho Lozano

Las opiniones inundaron las redes sociales y Jorge Bernal ha sido uno de los que escribió sobre la conducción que está haciendo Nacho en la cuarta temporada, tomando en consideración que el presentador de televisión cubano se ha declarado fanático del reality show desde el inicio que iba de la mano de Héctor Sandarti y Jimena.

“Refrescante, animado, relajado. Muy bien trabajo Nacho Lozano. El reto no es fácil“, dijo en ‘X’, antes conocido como Twitter. También aprovechó para añadir: “Espero que el gimnasio sea grande porque todos estos musculitos van a estar metidos ahí todo el tiempo. Todos menos Lupillo y Adame”.

Jorge Bernal habló de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos’ y destacó el trabajo de Nacho Lozano. / Foto: Mezcalent.

Jorge, quien actualmente trabaja en TelevisaUnivision, manifestó que: “Les adelanto que Lupillo jamás votará en contra de La Bronca porque sabe que su música jamás será tocada en la emisora donde ella trabaja”.

