Kevin Álvarez revela que sufre una grave lesión desde hace más de cuatro meses

El futbolista de las Águilas del Club América, Kevin Álvarez, sorprendió a todos los aficionados del conjunto azulcrema al revelar que desde hace cuatro meses ha venido sufriendo una dolorosa pubalgia que le ha impedido mantener su habitual regularidad en el terreno de juego y esto no le ha permitido mantener el gran nivel de competencia durante el torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

El antiguo jugador de los Tuzos del Pachuca ofreció estas declaraciones sobre su lesión durante una entrevista ofrecida al podcast que comparten Miguel Layún e Igor Lichnovsky; durante este tiempo habló sobre todo el trabajo que ha tenido que realizar para soportar el gran dolor que le ha generado su mal y especialmente el tratamiento al que ha tenido que someterse para poder mejorar.

“No es como que ande mal ahorita, tuve pubalgia desde hace cuatro meses, más o menos, tengo pubalgia, es una lesión complicada, para la gente que ha tenido sabe cómo es de doloroso e incómodo”, detalló Álvarez en sus declaraciones.

“El torneo pasado, por la emoción de mi primer torneo y ser campeón, de estar ahí, en el equipo, no pare nunca, me inyectaba dos o tres veces a la semana, para poder jugar el fin de semana. Hasta la fecha así lo hago, en pretemporada me inyecté siete de ocho días, porque es muy jodida, pero cada vez el defecto era menor”, comentó.

El jugador de las Águilas del Club América también sostuvo que llegó a un acuerdo con el cuerpo técnico para poder recuperarse por completo y así regresar a la acción con todas sus cualidades para poder mantener el ritmo que se le vio cuando se coronó campeón del torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

“Todo este torneo que arranqué, traté de hacerlo como el pasado, pero ya no pude, las inyecciones me estaban molestando, me dije que era momento de cuidarme, de recuperarme. No estaba haciendo lo de antes, pensé que es momento de hacerse un lado y recuperarme. Para estos partidos, mejor llegamos a un acuerdo de prepararme bien, para regresar y no sólo jugar 70 minutos, un juego si o no, voy a parar dos o tres semanas, depende de mi recuperación, pero el objetivo es regresar antes”, resaltó.

Actualmente las Águilas del Club América se encuentran actualmente disputando la primera posición del torneo Clausura 2024 de la Liga MX con un total de 11 puntos para mantenerse igualados con los Rayados de Monterrey y con los Tigres de la UANL.

Sigue leyendo:

–Uno más para la historia: Estos son los Mundiales que han sido iniciados por la selección de México

–Super Bowl LVIII: Este es el impresionante patrimonio de Patrick Mahomes

–Gerard Piqué revela si se mudará a Latinoamérica tras la creación de la Kings League Americas