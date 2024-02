La campaña de Trump anuncia que apelará al fallo de la inmunidad para “salvaguardar la Constitución”

La campaña del expresidente Donald Trump anunció este martes que apelará al fallo judicial según el cual no es inmune a un proceso penal, argumentando que buscan “salvaguardar la Constitución”.

“Procesar a un presidente por actos oficiales viola la Constitución y amenaza los cimientos de nuestra República. El presidente Trump respetuosamente no está de acuerdo con la decisión del Circuito de DC y la apelará para salvaguardar la Presidencia y la Constitución”, dijo el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, en un comunicado citado por The Hill.

El portavoz del expresidente republicano insistió en que sin inmunidad total, los presidentes estarían sujetos a procesamiento al dejar el cargo y no podrían hacer su trabajo.

“El procesamiento del trastornado Jack Smith contra el presidente Trump por sus actos oficiales y presidenciales es inconstitucional según la doctrina de la inmunidad presidencial y la separación de poderes”, añadió Cheung.

No obstante, los jueces afirmaron en la mañana del martes que la inmunidad presidencial solo se aplica a las acciones oficiales del presidente, y no a las que tienen una motivación personal o política. Además, señalaron que la inmunidad no se extiende más allá del periodo de mandato, y que Trump ya no es presidente desde el 20 de enero de 2021.

“No podemos aceptar la afirmación del expresidente Trump de que un presidente tiene autoridad ilimitada para cometer delitos que neutralizarían el control más fundamental del poder ejecutivo: el reconocimiento y la implementación de los resultados electorales. Tampoco podemos sancionar su aparente afirmación de que el Ejecutivo tiene carta blanca para violar los derechos de los ciudadanos individuales a votar y a que sus votos cuenten”, escribieron los jueces en la decisión.

Preocupación por la inmunidad

Hay que recordar que Trump está acusado de emprender un plan para interferir en las elecciones de 2020, en las que perdió frente ademócrata Joe Biden. Por otra parte, al expresidente se le acusa de incitar a la violencia y al asalto al Capitolio el 6 de enero.

Trump ha defendido en varias ocasiones que los presidentes deben tener inmunidad “completa y total”. A mediados de enero, el republicano comparó la figura presidencial con un oficial de policía, a quien, según él, no se le debería impedir “hacer el trabajo de prevención sólida y efectiva del crimen” simplemente por una “manzana podrida”.

“Cualquier error, incluso si es bien intencionado, se enfrentaría casi con seguridad con una acusación por parte del partido contrario al final del mandato. Incluso los eventos que ‘cruzan la línea’ deben caer bajo inmunidad total, o serán años de trauma tratando de determinar el bien del malo”, argumentó Trump.

La preocupación del expresidente por su inmunidad se debe a que de ello depende buena parte de sus opciones de llegar nuevamente a la Casa Blanca.

Diversas encuestas recientes han señalado que, en caso de que Trump sea encontrado culpable en alguno de los juicios en su contra, perdería las elecciones presidenciales contra el presidente Joe Biden, a pesar de su impopularidad.

