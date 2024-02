La herramienta “secreta” con la que Google te ayuda a identificar si una llamada es spam

Hoy en día, nadie, absolutamente nadie, se libra de recibir una o varias llamadas de algún número desconocido a diario, las cuales son sumamente molestas, ya que, generalmente, son para ofrecerte algún producto, sin que necesariamente interactúes con el interlocutor, o bien, que al contestar te cuelguen de inmediato o que busquen que seas víctima de una estafa.

Ante esta situación, prácticamente todos los teléfonos ya tienen funciones especiales que ayudan a que los usuarios identifiquen si las llamadas que reciben son de algún número conocido o que está en su agenda para así evitarles malos ratos; sin embargo, esto también puede provocar que rechaces llamadas que podrían significar una oportunidad en distintos aspectos de tu vida.

Android, el sistema operativo móvil desarrollado por Google, por ejemplo, cuenta funciones para proteger a los usuarios frente a este tipo de llamadas no deseadas, e incluso, cuenta con una herramienta para que los usuarios sepan si en realidad se trata de spam o de algo que sí debes atender.

Así es como Google identifica y filtra las llamadas de spam en los teléfonos Android

Android posee 2 funciones para poder proteger a sus usuarios de este tipo de llamadas: el identificador de llamadas y el filtro de llamadas spam.

La primera opción está activada en todo los teléfonos, de manera predeterminada, y permite ver la información sobre las personas o empresas que llaman y cuyos números no figuran en la agenda de contactos.

Todos los teléfonos tienen ya flitros para identificar llamadas spam o de números desconocidos. (Foto: Shutterstock)

Es importante aclarar que la identificación de llamada muestra el nombre de empresas y servicios que tienen alguna ficha o registro en Google My Business, el servicio de Google que hace que las empresas y negocios aparezcan en Google Maps y otros directorios.

En este caso, Google no accede a la lista de contactos de sus usuarios, pero sí recibe información sobre las llamadas para hacer la distinción de si se tratan de spam o no. Es por ello que en la pantalla, el usuario ve el nombre de la empresa de la que sale la llamada y así decide si la responde o no.

Respecto al filtro de llamadas spam, este debe ser activado por los usuarios para que no reciban más llamadas comerciales o mensajes de voz no deseados en sus dispositivos. Pero sí quedan registradas en el historial de llamadas, aparecerá el número y la hora de la llamada junto a un icono de advertencia y el calificativo de llamada spam.

Para activar dicha opción, sigue los siguientes pasos:

1) Abrir la app Teléfono en un móvil.

2) Selecciona el icono de “más opciones” que se encuentra en los 3 puntos verticales.

3) Selecciona “Ajustes” y después, “Identificador de llamada y de spam”.

4) Asegúrate de que la opción “Ver identificador de llamadas y spam” esté activada.

5) Activa la opción “Filtrar llamadas de spam”.

En caso de que recibas una llamada que Google no identifique como spam, pero que tiene todas las características de serlo, puedes hacérselo saber mediante estos pasos:

1) Abre la aplicación en el teléfono.

2) Toca la opción “Recientes” que se encuentra en la parte inferior.

3) Mantén pulsado el número de teléfono que deseas denunciar.

4) En el menú desplegable, toca la opción de “Bloquear o marcar como spam”.

