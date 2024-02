Muere otra de ‘Las Chicas del Can’, en menos de un mes: Heidy Bello tenía 51 años

El mundo del merengue dominicano se viste de luto. Lamentablemente, perdió la vida Heidy Bello, a los 51 años. Ella formó parte de la alineación principal, entre los años 80 y 90, de la agrupación musical “Las Chicas del Can”. Medios internacionales confirman que el fallecimiento de ésta se debió a un infarto.

Según indicó el portal de noticias de la cadena Univision, Bello falleció el 4 de febrero del presente año. En Instagram también se compartió la información, en donde además se externó el mensaje en memoria de la artista, el cual reza de la siguiente manera: “Su calidez, amabilidad y risa permanecerán para siempre en nuestros corazones. Nuestro más sentido pésame a la familia”.

Su público, ante la dolorosa pérdida, se ha unido en oración no sólo por ella, sino también por el resto de artistas que conformaron una agrupación que representó con talento y trabajo no sólo el género del merengue, sino también a la mujer, en una industria predominada por hombres.

¿Pero, quién fue Bello para la agrupación de merengue? Heidy fue voz dentro de “Las Chicas del Can”. Fue definitivamente una de sus cantantes principales y se apoderó del escenario junto a Miriam Cruz. Juntas hicieron parte de la leyenda y del legado de la banda interpretando temas como “Cosquillas” y “Te daría”.

La sonoridad de sus voces siempre fue dulce, pero también coqueta. Si bien es cierto no podemos hablar de voces potentes, sí de melodías contagiosas y entonaciones seductoras que son parte del merengue que escuchamos, incluso, hoy en día.

Vale agregar que los golpes para “Las Chicas del Can” y su comunidad de fans no cesan. Hace menos de un mes, el 14 de enero, y del mismo grupo también fallecía la que fuera su bajista, Janni Viloria. Por esta razón, la muerte de Heidy Bello es un duro golpe para los fans de la banda, que siguen sin reponerse de esta dura pérdida, para enfrentarse a otra.

Triste, pero este tipo de noticias nos enfrenta con los ciclos de la vida. Toda una generación ahora ve cómo muchos de sus más queridos talentos musicales y actorales fallecen por razones naturales y/o enfermedades. Recientemente, por ejemplo, murió la actriz Helena Rojo, una estrella de las telenovelas mexicanas que construyó su carrera por estos mismos años.



Las Chicas del Can: todo empezó en 1981

Cuando “Las Chicas del Can” se dieron a conocer en la industria de la música, desde luego, generaron mucho revuelo, porque la agrupación era enteramente femenina. El grupo como tal nació en el año 1981 y surgieron como una banda de merengue, cuyo país de origen fue República Dominicana.

Es importante destacar que “Las Chicas del Can” gozaban de la tutela del gran Wilfrido Vargas, el máximo representante del merengue dominicano en el mundo de la música.

Sus éxitos musicales son innegables. Al día de hoy canciones como “Besos Callejeros” y ” Juana la Cubana” son temas que no sólo se escuchan en las calles de la isla, sino también en las estaciones de radio y en las fiestas familiares de muchos, sino todos los dominicanos.

23 discos conforman su historia musical.

¿Las Chicas del Can vs Shakira?

Vale recordar que en el año 2010, “Las Chicas del Can” también vivieron la polémica mundial, luego de ver que Shakira lanzara su tema “Waka Waka”, como canción oficial del mundial de fútbol once, de dicho año. El problema con dicho tema está en el estribillo, que según dicen se utiliza en la canción “El negro no puede”, canción de la banda dominicana lanzada en la década de los 80.

Ahora bien, la demanda contra Shakira, como cualquiera habría esperado, no avanzó debido a Wilfrido Vargas. Y es que el sonido que tanto le achacan a Shakira por el tema dominicano en realidad le pertenece a la canción de marcha “Zangalewa”, de la banda Golden Sounds, entonces, como el estribillo como tal no le pertenece a Vargas, este no tendría razón para demandar a la colombiana por su Waka Waka.

