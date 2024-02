Nacho Lozano habla de su experiencia en ‘LCDLF4’ y revela si ha hablado con Héctor Sandarti

Nacho Lozano expresó que aceptar la invitación de Telemundo para conducir la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos‘ fue una decisión fácil para él. Estaba emocionado por la oportunidad de formar parte de un programa tan exitoso.

“Siempre cuando uno empieza un proyecto piensa en lo extenuante que es, la dedicación que uno debe de imprimir a cada paso que dé. Este es un proyecto, y eso a mí me causa sobre todo seguridad más que cualquier tipo de miedo, de puros profesionales, en la cadena hay profesionales, en el set de televisión hay profesionales y el cast de La casa de los famosos es el mejor cast de las cuatro temporadas”, comenzó diciendo en exclusiva a People en Español.

Nacho Lozano habló de su experiencia tras regresar a Telemundo. / Foto: Mezcalent.

“La verdad es que Nacho es muy juguetón. Es serio cuando hay que ser serio, es serio cuando hay que presentar historias, cuando hay que reportear, cuando hay que hacer una entrevista, que requiera de dureza y que requiera de confrontación, sobre todo con el poder. Pero también existe la posibilidad del lenguaje del humor y yo veo en la ironía y en el sarcasmo en todos estos 23 años que llevo de carrera como una forma de lenguaje, una manera de conectar, no solamente con la noticia, sino también con el público”, aprovechó para mencionar la forma en la que él es normalmente.

En cuanto a su experiencia como presentador, Lozano afirmó que ha sido una experiencia enriquecedora. Ha disfrutado mucho interactuar con los participantes y conducir el programa. Además, ha recibido buenos comentarios de parte del público, lo cual es muy gratificante.

“El público de La casa de los famosos y de Telemundo en general es un público inteligente, sabio y muy exigente y que precisamente pide, le exige a quien se pare o se plante ante la pantalla calidad, inteligencia, honestidad y sinceridad. Yo no tengo más que agradecer al público que me haya acogido, que me haya recibido, que no se haya olvidado de mí y que, al contrario, me permita acompañarle todos los días en las galas en la pantalla de Telemundo. Eso para mí es lo más relevante y lo que más aprecio de la gente”, añadió durante la conversación.

Nacho Lozano revela si ha tenido contacto con Héctor Sandarti

En lo que se refiere a su relación con Héctor Sandarti, Nacho Lozano aclaró que no ha tenido la oportunidad de hablar con él. Sin embargo, espera tener la oportunidad de hacerlo en el futuro, ya que tiene mucho respeto y admiración por él como colega en el medio televisivo.

“No, para nada. Pero le mando muchos saludos”, agregó.

Héctor Sandarti hizo una buena dupla con Jimena Gállego. / Foto: Mezcalent.

