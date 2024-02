Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 8 al 14 de febrero

Carlos Mata en Nueva Jersey

Para celebrar el Día de San Valentín el cantante y actor venezolano Carlos Mata se presentará en un concierto romántico con todo el repertorio de sus temas ochenteros que lo catapultaron a la fama internacional, como “Qué por qué te quiero”, “Déjame intentar”, “Presiento”, “Dónde está ese amor”, entre otras melodías con las que recorrió muchos escenarios a nivel mundial. Mata se presentará en un exclusivo show-cena este viernes 16 de febrero en Los Altos Restaurant (147 Westfield Ave W. Roselle Park, NJ). Informes: 201 667-8803 o tickeri.com

Cortesía

Año Nuevo Lunar en el Lincoln Center

Dele la bienvenida al 2024 designado como el Año del Dragón de Madera, que augura abundancia, prosperidad y rejuvenecimiento para todos. Celebre el Año Nuevo Lunar Chino en el Lincoln Center durante dos días con una fiesta familiar, este viernes 9 y sábado 10 de febrero, que incluirá una actuación de danza del león. Desde deliciosas golosinas hasta divertidas demostraciones; manualidades y karaoke; baile y meditación sobre el legado y la tradición; hay algo para cada neoyorquino y su familia. En el David Rubenstein Atrium (61 W 62nd St). Información: https://www.lincolncenter.org.

Foto: Shutterstock

El Gran Combo, Wilfrido Vargas y Rey Ruiz juntos

Este sábado 10 de febrero los amantes de la buena música latina no se pueden perder el espectáculo que estarán ofreciendo los maestros de la salsa, El Gran Combo de Puerto Rico, junto a uno de los mayores intérpretes del merengue, Wilfrido Vargas. La trifecta musical la completará el cantante Rey Ruiz. El show tendrá lugar en el Radio City Music Hall a partir de las 8:00 pm. Los boletos están disponibles en ticketmaster.com.

El Gran Combo de Puerto Rico. Archivo Crédito: Cortesía

Concierto noventero en el United Palace

Bandas y artistas como Magneto, JNS, Sentidos Opuestos (foto), Kabah, Moenia, Lynda (MX), MDO, Calo y GB5 son parte del talento del 90’s Pop Tour, un concierto que revive la música más exitosa de la década de los noventa, que este sábado 10 de febrero llega a Nueva York. El show tendrá lugar en el escenario del United Palace (4140 Broadway), que abrirá sus puertas desde las 6:00 pm.. Boletos:https://unitedpalace.boletosexpress.com/.

Foto: Cortesía

Marisela en el Madison Square Garden

El escenario del The Theater at the Madison Square Garden recibirá este sábado 10 de febrero a la cantante mexicana Marisela. La llamada ‘Dama de Hierro’ presentará lo mejor de su repertorio, incluyendo canciones como “La pareja ideal”, “Tu dama de hierro”, “Sola con mi soledad”, “Sin él”, “Enamorada y herida” y “Mi problema”, junto con los nuevos temas del disco “Dos Almas”, estrenado el pasado año. A las 8:00 pm. Boletos en: ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

Arranca la Semana Off-Broadway con su 2×1

El próximo lunes 12 de febrero regresa la llamada Off Broadway Week, programa que ofrece boletos 2X1 para muchos espectáculos. Hasta el 3 de marzo los amantes del teatro podrán disfrutar de los descuentos para 31 producciones, tales como A Perfect Peace, Friends! The Musical Parody, Gazillion Bubble Show, Eva Luna (foto), La Breve Y Maravillosa Vida De Oscar Wao, Make Me Gorgeous y White Rose: The Musical, entre muchos otros. Para más información y boletos, visite: at nyctourism.com/offbroadwayweek.

“Eva Luna” de Repertorio Español. Foto: Emmanuel Abreu

Danza sobre hielo en el Bryant Park

Le Patin Libre presenta “Threshold al fresco”, un show de danza contemporánea que empuja los límites del patinaje artístico tradicional y le da su propio “toque” a este deporte. Su estilo evolucionó para convertirse en lo que muchos ahora llaman “danza contemporánea sobre hielo”. Le Patin Libre fue fundado en 2005 por Alexandre Hamel y desarrolló su estilo único basado en las posibilidades coreográficas del deslizamiento. En el Bank of America Winter Village de Bryant Park (calle 41 en la 6ta Avenida) el 15, 20 y 21 de febrero a las 8:30pm. Los miembros de la audiencia pueden ver el show de forma gratuita si llegan temprano. Más información en: www.lepatinlibre.com.

Foto: Le Patin Libre

Fiesta en The Standard Biergarten

El Biergarten del The Standard, High Line (848 Washington at 13th Street) está ofreciendo una gran oferta en su famoso patio. Todos los jueves, los clientes pueden disfrutar de sus Noches Universitarias, con descuentos que incluyen cerveza de barril por $6, shots por $6 y especiales de “ski shot” por $30, con opciones de comida que incluyen cubetas de pollo frito por $25, sliders por $6 y papas fritas por $6 con la presentación de una identificación universitaria válida. Además, para este domingo de Super Bowl tendrá un menú especial de tailgate con juegos y premios especiales. La fiesta comienza a las 5:30 pm. Información: https://www.standardhotels.com.

Foto: Biergarten at The Standard

‘Chamber Magic’ extiende su magia

Chamber Magic, el espectáculo de magia íntimo presentado por Steve Cohen, estará presentando funciones especiales los jueves. Esto marca la primera vez en los 24 años de historia del espectáculo en que los invitados pueden disfrutar de una noche mágica tres días a la semana, más allá del tradicional horario de los viernes y sábados. Las funciones adicionales, programadas para el 15 y el 22 de febrero serán a las 8:00 pm y llegan justo a tiempo para las celebraciones del Día de San Valentín. Chamber Magic se presenta en el Hotel Lotte New York Palace (455 Madison Ave). Más información: https://chambermagic.com/

Foto: Cortesía Chamber Magic

