Biden celebra no ser imputado por el material clasificado a pesar de los comentarios del fiscal sobre su memoria

El presidente Joe Biden celebró la decisión del fiscal especial Robert Hur de no imputarlo aunque reconoció que retuvo y reveló documentos clasificados y a pesar de los duros comentarios del fiscal sobre su memoria. “Me alegró ver que llegaron a la conclusión que siempre creí que llegarían: que no se presentarían cargos en este caso y que el asunto ya está cerrado”, dijo el mandatario en un comunicado.

Biden, además, defendió que “colaboró completamente (con los fiscales), no puso obstáculos y no buscó demoras” en la investigación “exhaustiva”.

El presidente recordó que la investigación se remonta a más de 40 años y que fue entrevistado por el fiscal especial durante cinco horas durando dos días, el 8 y el 9 de octubre del año pasado, a pesar de que Israel acababa de ser atacado por el grupo terrorista Hamás y que estaba manejando una crisis internacional.

“Simplemente creí que eso era lo que debía al pueblo estadounidense para que supieran que no se presentarían cargos y que el asunto se cerraría”, dijo Biden. “A lo largo de mi carrera en el servicio público, siempre he trabajado para proteger la seguridad de Estados Unidos. Me tomo estos temas en serio y nadie lo ha cuestionado nunca”.

La memoria preocupante de Biden

No obstante, en su comunicado el presidente Biden no hizo mención a las graves palabras que usó el fiscal Hurr para definir la memoria del actual presidente.

En su informe, Hurr explicó que Biden mostró una “memoria significativamente limitada” durante los interrogatorios que se le hicieron en 2023. Aseguró que el presidente no recordaba las fechas en las que ocupó la vicepresidencia ni un debate sobre Afganistán y tuvo dificultades para recordar la fecha de la muerte de su hijo Beau en 2015.

“También hemos considerado que, en el juicio, el señor Biden probablemente se presentaría ante un jurado, como lo hizo durante nuestra entrevista, como un anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria“, dijo Hurr en el informe.

Richard Sauber, fiscal especial del presidente, y Bob Bauer, abogado personal de Biden, refutaron cómo el informe caracterizaba la memoria del presidente.

“No creemos que el tratamiento que el informe da a la memoria del presidente Biden sea exacto o apropiado”, escribieron Sauber y Bauer en la carta, según NBC News, que también fue publicada el jueves. “El informe utiliza un lenguaje muy perjudicial para describir un hecho común entre los testigos: la falta de recuerdo de acontecimientos ocurridos hace años”.

“No estamos de acuerdo con una serie de comentarios inexactos e inapropiados en el informe del fiscal especial“, dijo Sauber en su declaración. “Sin embargo, la decisión más importante que tomó el fiscal especial (que no se justifican cargos) se basa firmemente en los hechos y las pruebas”.

