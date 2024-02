Comer palillos de dientes fritos se hizo tendencia en Corea, ¿qué tan peligroso es?

Las redes sociales como TikTok han ganado notoriedad generando tendencias alimentarias, que muchas veces no son las más recomendadas, y generan reacciones en los especialistas y sanitarios que tratar de revertir los consejos que logran millones de reproducciones. Tal es el caso de los palillos de dientes fritos.

Luego que circularan por internet videos en los que se muestran cómo se fríen los palillos de dientes en aceite caliente, hasta que toma una forma enrollada y luego se espolvorean con queso, las autoridades sanitarias de Corea del Sur advirtieron que no son un producto comestible.

El Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos de Cora advirtió a través de sus redes sociales que “Este no es un producto para comer”, pues “su seguridad no ha sido verificada”.

El alerta se da luego que cientos de videos se hicieran virales en TikTok, Instagram y YouTube.

Una referencia sobre el consumo de estos palillos, la ofreció el creador de YouTube, @toozidiary, que describió en un vídeo su sabor como similar a los “pasteles de arroz”.

Aunque esta tendencia de comer palillos de dientes fritos pudiera considerarse un síntoma de pica, condición de quienes comer objetos no comestibles; lo cierto es que en Corea del Sur se elaboran con almidón de maíz o de patata mezclado con sorbitol, un alcohol azucarado que se encuentra en las frutas y se emplea un colorante alimentario para dar un tono verde.

Pese a que los materiales de fabricación de los palillos son aparentemente amigables con el medio ambiente, las autoridades sanitarias advierten el consumo de estos utensilios dentales, ya que no han sido aprobados para el consumo humano, indica The New York Post.

