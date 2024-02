Doble Golpe: Aleksander Ceferin anuncia su salida de la UEFA en 2027 y carga contra la Superliga

El actual presidente de la UEFA y responsable de todas las competiciones que se realizan en Europa, Aleksander Ceferin, sorprendió al mundo del fútbol al revelar que no presentará su reelección para la presidencia del organismo con el objetivo de mantenerse hasta el 2031; estas palabras las realizó durante el Congreso de la UEFA celebrado en la ciudad de París (Francia) para darle así punto y final a la que fue su etapa como máximo mandatario del balompié europeo.

Esta decisión por parte de Ceferin ocurre a pesar de tener el total apoyo de la enmienda que se aprobó minutos antes de tomar la decisión de no luchar por otra etapa al mando de la Confederación; el esloveno afirmó que ya se siente cansado del arduo trabajo que representa ser presidente y desea darle este puesto a alguien con nuevas ideas y enfocado en seguir impulsando el deporte.

“Estoy cansado. Hemos sufrido el Covid, la Superliga, la superioridad moral de quienes nos critican, de aquellos que dicen que la UEFA está dividida, fragmentada. Estoy feliz y orgulloso, he sido el capitán de un barco que ha navegado entre la tormenta”, dijo.

“Lo he pensado desde hace 6 ó 7 meses. No he querido decirlo antes para no alterar la decisión de las federaciones sobre la enmienda votada hoy. No todo el mundo del fútbol es como algunos payasos que hay por ahí”, agregó Ceferin al referirse sobre el tiempo que tomó para analizar esta situación.

Durante la celebración del Congreso de la UEFA celebrado en París el actual presidente de la organización aprovechó la oportunidad para también lanzar una dura crítica contra la idea de la creación de la Superliga de Europa; Ceferin se ha mostrado como un fiel rival a esta idea y aseguró que este campeonato representaría el fin del balompié europeo como se conoce hasta la fecha.

“En este momento, algunas personas están tratando de pisotear 70 años de historia.Están intentando cambiar este modelo europeo de fútbol, a pesar de su éxito. Dicen ser los salvadores del fútbol, cuando en realidad intentan cavar su tumba.Se hacen las víctimas cuando en realidad no son más que depredadores. Están confundiendo monopolio con unidad. Están confundiendo limosna y solidaridad. Y hablan mucho de libre mercado, pero no saben nada de libertad de expresión”, afirmó el presidente de la UEFA.

“La historia de la cooperación europea está representada por ciertos símbolos que son simplemente intocables. Y el fútbol europeo es uno de esos modelos. Nunca antes, en los tiempos modernos, nuestro continente había parecido tan frágil, tan fragmentado, tan fracturado. Amigos míos vivimos tiempos difíciles. Lo sabemos. Pero la unidad hace la fuerza, y la unidad es lo único que puede salvarnos. En todos los niveles, hasta el humilde campo de fútbol.Parece que en la Unión Europea sólo cuenta una ley: la ley del mercado. Algunas personas piensan que se puede comprar cualquier cosa. Todo está a la venta. Todos somos consumidores y nada más. Esta es una perspectiva de la vida. Pero no es nuestro. Nunca será nuestro. Este no es el tipo de sociedad que queremos transmitir a nuestros hijos. No es el tipo de Europa que imaginaron sus padres fundadores. No lo es”, concluyó.

