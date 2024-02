Le cobró alquiler a su novio durante 3 años y finalmente confesó un oscuro secreto

Una de las reglas de oro en cualquier relación de pareja es que exista total y absoluta confianza; en caso de que esta se rompa o se pierda, sin duda, el romance no llegará a buenos términos, y tarde que temprano, va a terminar, y seguro en no muy bien.

Sobre esta situación se ha vuelto viral un video subido en TikTok por una usuaria llamada Marian Acosta, quien se caracteriza por contar historias curiosas e insólitas que le comparten sus seguidores.

Marian recientemente contó la experiencia de una chica que vivía con su novio, al cual decidió cobrarle la mitad de la renta del departamento que compartían, a pesar de que ella la dueña de la propiedad.

Resulta ser que el padre de la joven le había regalado dicho departamento al terminar sus estudios universitarios, en donde vivió sola durante un largo tiempo, hasta que luego de 3 años de relación, le pidió a su pareja que vivieran juntos.

En ese momento, la pareja decidió que compartirían los gastos, lo cual implicaría que cada uno aportaría el 50% de la renta del departamento, pues el novio no sabía que la joven era la dueña de este y algo que ella aprovechó para recibir un dinero extra.

Así descubrió el novio que su pareja era la dueña del departamento en el que vivían

Esta historia de amor llegó a su fin cuando tiempo después de que la pareja comenzó a vivir juntos, el novio, mientras buscaba unos recibos, se topó con las escrituras del departamento que estaban a nombre de su novia. Fue así como se enteró de que esta le había estado cobrando un alquiler que, en realidad, no pagaban.

“Me llamó la trabajo y me dijo de todo: ‘Sos una rata inmunda'”, fue lo que el chico le dijo a la joven. De igual modo, le hizo saber que no podían seguir con su relación y le pidió un tiempo; sin embargo, no pudieron arreglar sus diferencias y terminaron.

“Mi papá hizo un esfuerzo enorme para regalarme ese departamento. Yo quería mucho a mi novio, pero la economía para mí es parte de la relación… A vivir conmigo de arriba, no”, fue como Acosta terminó la historia de su seguidora.

