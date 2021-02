¿En pareja? Juntos si, pero las finanzas no deben estar revueltas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cuando se intercambian anillos o se decide vivir en pareja es importante saber hasta dónde llega la compatibilidad con el otro, saber qué planes pueden hacerse juntos y cómo recorrer los caminos que se tienen por delante. Una de las tareas ineludibles de la vida en común son las finanzas y por ello todo lo dicho en la frase anterior se aplica, por supuesto, para cuestiones de dinero.

“El dinero es la primera o la segunda razón por la que más se pelean las parejas”, explica James Royal, analista de Bankrate.com y autor de The zen of thrift conversions. En este sentido, hablar de dinero, es romántico y se debe saber cómo tener unas finanzas juntos que no estén ni revueltas ni revolucionadas por la vida en pareja. Y por ello, cuando quedan días para San Valentín nos ponemos románticos con Tu Bolsillo y hablamos de cinco cuestiones básicas de dinero:

Hay que saber cómo maneja las finanzas la pareja.

“Hay que tener en cuenta dos cosas”, explica Royal que lo resumen de la siguiente manera: hay que “conocer primero y aceptar después”.

“Lo primero es saber qué expectativas se tienen. Es importante entender si a la pareja le gustan los gastos que la otra persona considera extravagantes o es más alguien a quien le gusta ahorrar. Hay que saber y entender cuál es el valor que la pareja otorga al dinero y las expectativas que tiene con respecto a este”.

La segunda parte es aceptar estos valores para tener una relación exitosa. “No significa que los dos sean ahorradores o gastadores, es entender que una parte de la pareja es de una manera y que la otra lo acepte. Pero hay que saberlo, tener una comunicación clara sobre las expectativas”. No llamarse a engaños.

Hay conocer detalles importantes.

Es importante saber cuestiones básicas sobre la situación financiera de la pareja. En esta página no se aconseja preguntar por la historia crediticia en la primera cita pero conviene llegar a una relación estable sabiendo cuestiones básicas como las deudas que se tienen, explica Royal.

“Saber de deudas de estudiante o tarjetas de crédito es importante si se está teniendo una relación en la que se va dar el paso del matrimonio porque uno termina teniendo responsabilidades financieras en las que no ha incurrido”, cuenta el experto.

“Es algo que obliga a tener conversaciones sobre finanzas y eso puede hacerse en el contexto del largo plazo que exige el compromiso. Hay que saber cómo una pareja ve el dinero y llegar a una situación de vida con los ojos completamente abiertos para saber en qué se embarca cada uno”, dice Royal. Este experto admite que lo que se conozca puede no resultar romántico, pero hay que saberlo.

Tener el interés de saber cómo se gestiona el largo plazo muestra seriedad con respecto a una relación y esa es una conversación que puede “hacer la relación más fuerte”, explica.

Lo que no funciona

“Asumir que se conocen las expectativas de la pareja de cada uno”. Royal es claro en este punto. Hay gente que llega a una relación en la que hay se encuentran muchas compatibilidades con la pareja y asumen que en cuestión de dinero las cosas son también naturalmente compatibles. Es mejor no asumirlo sino saberlo.

Royal dice que no hay que dar por sentado que la situación funcionará sin hablar del tema porque hay “amor”. “Podría funcionar pero no es una buena asunción”, dice. Tener una conversación deja las cosas claras para saber si se tienen similares expectativas para que las cosas funcionen.

¿Cuentas juntas o separadas?

Mucha gente tiene cuentas de banco conjuntamente sin pensar en ello y tiene un potencial importante para convertirse en un problema por el control de uno sobre el otro, por ejemplo.

Con cuentas separadas no se resuelven todos los problemas y además se presentan otros. La cuestión es que no se sabe en qué gasta dinero la pareja de cada uno. Además hay quien considera que plantear una división tajante en cuanto al dinero resta compromiso conjunto a la pareja y puede dejar poco claro con qué contribuye cada uno a los gastos conjuntos. En algunas situaciones, si el esfuerzo no es proporcional o no se percibe como tal, se generan resentimientos o tensiones.

Royal considera que lo mejor es una aproximación híbrida: que la pareja tenga cuentas separadas y una conjunta. La idea es que si las dos partes de la pareja tienen ingresos pueden contribuir a la cuenta conjunta con la cantidad que decidan para pagar hipoteca, alquiler, cuidado de hijos, alimentos, es decir, los gastos conjuntos. Con una cuenta separada pueden hacer con el dinero lo que de forma privada más les interese.

Para este experto esta situación permite evitar enfrentamientos, dar una cierta privacidad a cada miembro de la pareja (siempre y cuando las dos personas están cómodas con el hecho de tener esta libertad) y facilita que se puedan dar sorpresas a la pareja (un regalo que no se espere).

¿Se pueden cambiar hábitos financieros?

“No, en general la gente no cambia”, dice Royal cuando se le pregunta si la vida en pareja y lo que pueda empujar uno de los dos genera distintas actitudes con respecto al dinero. “Los valores que se tienen normalmente no son meditados, sino que están anclados en psicología personal y son difíciles de modificar”. Quien es gastador lo seguirá siendo, quien es ahorrador lo seguirá siendo.

“Hay mucha gente que no quiere cambiar y es mucho más difícil hacerlo cuando alguien quiere que el otro cambie”, sentencia.