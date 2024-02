Robert De Niro habla por primera vez de la muerte de su nieto Leandro

El actor Robert De Niro recibió el pasado 12 de julio una de las peores noticias de su vida: su nieto Leandro De Niro Rodríguez, de apenas 19 años, había muerto, en la ciudad de Nueva York.

Un mes después, se conocieron los resultados de la autopsia, que arrojaron que el deceso se produjo por los efectos tóxicos del fentanilo, la droga de diseño bromazolam, ansiolíticos, clonazepam, ketamina y cocaína. Este miércoles, el histrión habló por primera vez de la tragedia familiar.

En una entrevista publicada por People, el actor de 80 años reveló que cuando le informaron sobre lo ocurrido creyó que se trataba de una mala broma o de un malentendido.

“Simplemente, quedé en estado de shock. Nunca creí que algo así podría suceder”, contó. Y agregó: “En ese momento comencé a pensar en todas las cosas que podría haber hecho… Tal vez debería haber compartido más tiempo y experiencias con él. No sé si eso hubiese hecho la diferencia, pero es algo que nunca deja de rondar por mi mente. Lo que ocurrió es algo que, simplemente, no debería haber sucedido Fue una tragedia enorme”, indicó.

En su momento, la encargada de dar a conocer lo sucedido fue Drena, madre de Leandro. En su cuenta de Instagram, la actriz compartió una emotiva publicación con la que rindió homenaje a su hijo.

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras desde el momento en que te sentí en mi vientre. Tú fuiste mi alegría, mi corazón y todo lo que siempre fue puro y real en mi vida. Ojalá estuviera contigo ahora mismo. Ojalá estuviéramos juntos. No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado. Lo siento mucho, mi bebé. Descansa en paz en el paraíso eterno, mi querido niño”, escribió, sin dar precisiones sobre el motivo de la muerte del adolescente.

