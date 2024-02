Shakira se declara inocente por presunto fraude fiscal en 2018 y acusa a Hacienda de “presión”

El “pleito” entre Shakira y la Hacienda de España está lejos de terminar de manera definitiva. Y es que luego de que la cantante “cediera” ante las autoridades ibéricas al declararse culpable de fraude fiscal el pasado noviembre, la intérprete de “Pies Descalzos” ha decidido tomar otro camino respecto a una nueva acusación fiscal, en la cual se ha declarado inocente.

De acuerdo con diversos medios europeos, la cantante compareció ante de un juez, a través de una videoconferencia desde la ciudad de Miami, Florida, debido a la acusación de presunto fraude fiscal cometido en el año 2018.

Sin embargo, y a diferencia del anterior juicio, la también empresaria ha dejado en claro su postura de inocencia al señalar que no radicó durante dicho periodo en España, por lo que no está obligada a pagar impuestos.

Shakira señaló que no vivió en España en 2018. Crédito: Mezcalent

Además de lo anterior, Shakira también aprovechó el momento para acusar y señalar a la Agencia Tributaria de ejercer “presión” sobre ella con la única intención de que se declare, nuevamente, culpable.

¿De qué trata el nuevo juicio de Shakira?

Según lo emitido por fuentes judiciales, Shakira compareció cerca de 90 minutos ante autoridades tributarias españolas, en donde también señaló que este juicio consiste en una “nueva estrategia de presión por parte de Hacienda”.

En la misma declaración, la artista sudamericana dejó en claro que incluso antes de que se le notificara sobre la nueva demanda, ella había hecho el depósito de más de $6 millones de dólares que se le pedían por el presunto fraude fiscal.

Durante el juicio, Shakira narró, en repetidas ocasiones, que no vivió durante el 2018 en la ciudad de Barcelona, antiguo lugar en donde residía junto a su ex esposo Gerard Piqué, ni en ninguna otra ciudad española. Por ello, y de acuerdo con la también compositora, no está obligada a pagar impuestos además de deslindarse de deducir estos cargos a través de empresas instrumentales, como lo menciona la Fiscalía.

En su discurso de defensa, Shakira señaló que ha cumplido con sus obligaciones fiscales en todos los territorios en los que ha estado, además de mencionar que ha pagado más de $100 millones de dólares en impuestos durante la última década, siendo España el país al que más ha “abonado”.

Shakira pagó más de $7 millones de dólares a Hacienda el año pasado. Crédito: Mezcalent

Tras la declaración de Shakira, el equipo legal de la cantante, comandado por la penalista Pau Molins, solicitó al juez del proceso que esta acusación sea archivada por falta de indicios. Sin embargo, será el juez correspondiente quien decida mantener abierto el caso o desestimarlo.

Cabe recordar que en noviembre de 2023, la colombiana se declaró culpable de fraude fiscal, por más $14.5 millones de dólares, debido a que entre los años de 2012 y 2014, mientras residía en España, no pagó impuestos. La acusación le ocasionó una pena de 3 años y medio en prisión, algo que evitó gracias a la multa de más de $7 millones de dólares que pagó a Hacienda.

Aunque la misma cantante declaró que la decisión de declararse culpable se debe a una petición de sus hijos para “ahorrarse” todo el juicio, lo cierto es que diversas fuentes señalan que la cantante tomó este “camino” con la intención de no exponer su vida de manera pública y evitar “manchar” su imagen.

