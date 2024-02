Francisca de ‘Despierta América’ revela detalles de cómo será la lactancia con su hijo Franco

La presentadora de televisión Francisca publicó un video en su canal de YouTube en el que habló de una reciente compra que hizo a pocos días de que llegue su hijo Franco.

En el material, la conductora del programa ‘Despierta América’ mostró un extractor de leche que adquirió para cuando llegue su bebé.

“Mi meta ahora con el embarazo es poder dar más tiempo de lechita al baby, con Gennaro solo pude hacer tres meses y medio, no pude pasar de ahí porque perdí producción de leche, sufrí muchísimo, de verdad que siento como que no lo hice tan bien ahora que tengo madurez, siento que estoy más preparada, quiero por lo menos llegar a los seis meses dándole lechita a Franco y obviamente cuando regrese al trabajo voy a necesitar ayuda”, afirmó.

Francisca y su experiencia con la lactancia

La dominicana explicó que en su primer embarazo quiso tener este aparato, pero no terminó comprándolo.

Afirmó que como no lo tenía, debía extraerse la leche ella misma y eso fue algo doloroso. “Yo lloraba todos los días, por un mes, sacándome, sacándome. No me quiero ni acordar, pero me dijeron que con esta máquina de extracción es un poquito más fácil porque es sin conexión”.

La ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2015 luego abrió la caja en la que vino el extractor para mostrar de forma detallada cómo es.

“Para empezar es superchulo el lugar en el que viene”, comentó. Luego de esto, mostró el funcionamiento para lograr extraer el líquido.

Entre las ventajas que mencionó Francisca es que puede cargar al niño y tener al aparato ahí mientras cumple con su labor. Incluso, puede hacer ejercicios sin complicación.

Varios usuarios reaccionaron a esta experiencia con mensajes en el canal de YouTube de la famosa. Algunos de los que se leyeron fueron: “Pienso que esas máquinas extractoras son maravillosas porque sacan toda la leche, solo hay que saber usarla”, “Fran si te duele cuando empieces a amamantar a franco y sientes que no lo logras te sugiero una asesora de lactancia, porque no debe doler”.

Sigue leyendo:

• Francisca aclara las informaciones falsas que están circulando sobre ella y sus parientes cercanos

• Francisca recibe un especial regalo de su esposo para protegerla en la recta final del embarazo

• Francisca comparte el extraño síntoma que ha tenido en la fase final de su embarazo