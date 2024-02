Hallan 3 hombres muertos en sótano de edificio en Queens, Nueva York

Tres hombres fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas en un sótano residencial en Queens ayer al comenzar el día, informó la policía de Nueva York.

Un hombre de 39 años y otros dos de edades no precisadas fueron descubiertos inconscientes dentro del sótano de un edificio ubicado en Putnam Avenue cerca de Seneca Avenue en Ridgewood cuando los oficiales respondieron a una llamada al 911 justo antes de las 7 a.m. del jueves.

No está claro cuándo fallecieron exactamente. Los tres fueron declarados muertos en el lugar, indicó New York Post. No se sospechó de inmediato de ningún delito, aunque la investigación sigue en curso, dijo la policía.

3 men found dead in NYC basement under mysterious circumstances: cops https://t.co/s5XTvJvE4Q pic.twitter.com/yOutJ5gWc6 — New York Post (@nypost) February 8, 2024

Sus nombre no fueron revelados y los detectives no pudieron confirmar de inmediato las relaciones, si las hubiera, entre las víctimas. La Oficina del Médico Forense Jefe de la ciudad (OCME) debe determinar oficialmente las causas de las tres muertes.

Quien posea alguna información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Este año varios cadáveres han sido hallados en edificios en Nueva York: un hombre y una mujer fueron encontrados muertos con heridas de bala en la cabeza en un apartamento en Brooklyn (NYC), caso que las autoridades consideraron como un homicidio-suicidio. Además una mujer en descomposición fue encontrado metida en la basura dentro de una vivienda en El Bronx (NYC).

Días después el cadáver de un convicto sexual fue hallado desmembrado en el refrigerador de un apartamento en Brooklyn (NYC). Luego un preso en Virginia confesó haber cometido el crimen en 2022, en una pelea por drogas mientras la víctima dormía como huésped en el sofá.

