Jackie Guerrido habló de su divorcio con Don Omar: “Él es un caballero conmigo, yo una dama con él”

Con 23 años en Univision, Jackie Guerrido, 51, es una de las comunicadoras más queridas de la televisión hispana. El público la conoce por sus reportes del tiempo y sus entrevistas con las celebridades. Pero también por su matrimonio de casi tres años con Don Omar.

Jackie Guerrido, también estrella de Primer Impacto, conversó recientemente con Rodner Figueroa y abrió su corazón en torno a su matrimonio con el famoso reguetonero. La periodista dio sus razones, explicó por qué se enamoró y porque al final su historia no tuvo un final feliz. Asegura que ambos tenían muchas cosas en contra, porque él estaba decidido en realizarse en la industria y ella también quería crecer en su carrera.

Fuimos un puente, los dos para, seguir creciendo. Hoy día lo que existe es puro respeto y admiración. O sea, él un caballero conmigo, yo una dama con él", Jackie Guerrido, – periodista y conductora de televisión.

Guerrido afirma que aún cuando están separados, en la actualidad se apoyan profesionalmente. Asegura que todo lo que vivió con Don Omar la llevó a conocerse a sí misma, y a saber su capacidad de perdón. Y básicamente dejó ver cómo obtuvo muchas bendiciones después del trago amargo que vivió. Porque además de que se mudó por un tiempo a Los Ángeles, se encontró a sí misma en sus raíces y de pasó se empezó en la actuación. “Todo al final del día obró para bien”, recalcó Guerrido.

En esta conversación opinó sobre las declaraciones que Don Omar le dio a Don Francisco en su podcast. Rodner quería saber si para Jackie el cantante fue honesto cuando habló de su historia. A lo que la periodista dijo que sí. “Me sorprendió mucho la entrevista”, dijo Jackie. Sobre todo porque ella no esperaba que su ex esposo habla de ellos y su matrimonio.

Entre ellos, según Jackie, no hay malos comentarios por lo que hubo. Al contrario, según la estrella de Primer Impacto, entre ellos hay mucho respeto por lo que fue y cada uno asume las consecuencias de sus actos en relación a lo que funcionó y a lo que no en esta historia de amor, que no terminó con un “felices para siempre”.

