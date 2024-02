Juan Escobar cuenta todo sobre su salida de Cruz Azul y desmiente a su representante

El futbolista paraguayo y actual defensor de los Diablos Rojos del Toluca, Juan Escobar, decidió acabar con toda la problemática que existe en su entorno y habló sobre los motivos por los que abandonó la Máquina de Cruz Azul para luego llegar a su nuevo equipo de cara al presente torneo Clausura 2024 de la Liga MX-

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde sorprendió a sus seguidores al desmentir las palabras que realizó su representante sobre que no deseaba jugar con Ditta y Piovi dentro de la escuadra cementera; asimismo destacó que nunca actuó de “mala manera” al abandonar las filas de la institución azteca.

“Yo creo que mi representante por ahí dijo cosas que por ahí no es y también el técnico (Martín Anselmi) creo que también dijo una cosa que por ahí no es también, yo creo que me dejaron como un poquito mal por ahí. La gente sabe el cariño que le tengo al club, yo nunca actué de mala manera con ningún compañero y mucho menos con el club. Pero bueno, es cosa que pasa, digo yo, eh, pero bueno, ya dar la vuelta a eso y enfocarme en esto”, expresó.

Esta es la primera vez en la que Juan Escobar habla sobre este tema de lo que dijo su representante ante algún medio de comunicación; destacó que no tiene ningún tipo de remordimiento tras su salida de los celestes y que actualmente está enfocado en apoyar a su nuevo equipo para poder avanzar a la Liguilla del Clausura 2024 para poder luchar por el título de campeón.

“La verdad en ningún momento. Yo siempre estuve predispuesto a seguir, pero como te dije, se dieron las cosas así. Y bueno, ahora, como toca estar acá, trabajar acá y pensar acá. No la verdad con nadie (quedó dolido), escuché por ahí que estaban hablando del respeto. Yo creo que eso no no se tuvo en mi caso. Pero bueno, yo estoy contento de llegar acá hoy”, resaltó.

Actualmente los Diablos Rojos del Toluca se encuentran luchando por escalar posiciones en la tabla de clasificación tras la victoria 4-1 que registraron ante los Esmeraldas de León que los coloca justo en la séptima posición con un total de ocho puntos producto de dos victorias, dos empates y una derrota.

El equipo se enfrentará este sábado 10 de febrero ante los Rayos del Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes en el que buscarán sumar otros tres puntos que los mantengan entre los cupos para avanzar a la Liguilla.

