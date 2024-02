Kaká apunta a lo grande y se propone ser el dueño de un equipo

El futbolista brasileño Ricardo Izecson dos Santos Leite, también conocido como Kaká, tomó la decisión de abandonar su impresionante carrera profesional en el año 2017 luego de haber defendido los colores de algunos de los equipos más importantes del mundo como el Real Madrid español y el AC Milan de Italia tras dar un último adiós en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Desde ese momento se ha dedicado en mantener su vida lo más vinculada al deporte posible aunque sin haber ejercido algún cargo fijo como director técnico o director deportivo de alguna institución que desee hacerse con sus servicios.

En una reciente entrevista ofrecida al sitio Quinto Quarto, el exjugador de 41 años detalló que la Confederación Brasileña de Fútbol le ofreció la posibilidad de poder formar parte del equipo técnico en caso que Carlo Ancelotti tomaba el cargo de entrenador; aunque este acuerdo nunca se concretó y la oferta también expiró.

“De hecho recibí la invitación. Terminé no aceptando por motivos personales y familiares. Estaba muy agradecido, pero no era el momento. Y todavía no lo es. Quiero disfrutar un poco más de este tiempo en familia. Sé lo mucho que exige el fútbol para hacer bien un trabajo. Y, en ese momento, esa fue la elección que hice”, resaltó.

Al mismo tiempo Kaká fue cuestionado sobre la posibilidad de convertirse en el dueño de algún equipo de fútbol dentro de su país o en el extranjero, a lo que se mostró bastante interesado de poder alcanzar esta hazaña dentro de su carrera empresarial.

“No pongo una fecha límite. Incluso para no presionarme. Quiero dejar que las cosas sucedan. Estoy mejorando, hablando con mucha gente y entendiendo cómo funciona la industria. Y tampoco tengo prioridad sobre por dónde empezar. Probablemente será en alguno de los lugares donde jugué, pero no tengo preferencia por Brasil, Italia o Estados Unidos”, expresó.

“Esa es una de las cosas en las que pienso. Tener un equipo. Así acabas participando un poco más directamente en las decisiones estratégicas, en las decisiones de negocio, participando del todo. Me gusta mucho esta idea de gestión general. Es algo que me gustaría, pero todavía no he encontrado una oportunidad en ese sentido. No ha habido ningún proyecto en el que participar como socio que haya visto como una oportunidad de trabajo a largo plazo. Sobre todo porque, durante mi período de estudios, vi cuántos riesgos hay, principalmente financieros, en estos temas. Por eso siempre voy con mucha cautela. Sé lo difícil que fue para mí lograr mi salud financiera y no lo voy a hacer de la manera equivocada”, concluyó el exjugador.

