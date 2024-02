Tyson Fury descarta el retiro y asegura que se siente en grandes condiciones

El boxeador británico Tyson Fury decidió acabar con los rumores que han surgido recientemente sobre su futuro y aseguró que no tiene ninguna intención de retirarse en los próximos años y que al contrario desea seguir subiendo al cuadrilátero; aseguró que tiene planeadas al menos cinco peleas más y que ya tiene a tres posibles rivales con los que espera poder enfrentarse.

De acuerdo con las palabras realizadas por el Gypsy King a través de un video compartido en sus redes sociales, su intención es poder llegar a un acuerdo para protagonizar dos combates contra Oleksandr Usyk, otras dos peleas contra el también británico Anthony Joshua y por último asegurar una revancha contra Francis Ngannou para los próximos años y demostrar así que todavía tiene mucho que ofrecer en el ring.

“Sigo escuchando hablar a gente que dice que debería retirarme o que me retiraré pronto. No me retiraré”, expresó Tyson Fury para acabar con todos los rumores que han surgido en las últimas semanas sobre su presunta intención de colgar los guantes.

Es importante resaltar que el combate entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk para disputar el título indiscutido de los pesos pesados tuvo que ser postergado para el próximo 18 de mayo debido a que el británico sufrió un corte cerca del ojo derecho en un sparring que lo obligó a someterse a unos días de descanso para no verse afectada su visión durante el compromiso.

“Tengo dos peleas con Usyk por el título indiscutible”, afirmó Fury en el video compartido a través de su cuenta en la red social Instagram; esto le permite mantener así prácticamente todo el 2024 asegurado con este par de combates que espera ganar para posicionarse como el mejor peleador de los pesos pesados del planeta.

En caso de poder derrotar a Usyk en el venidero combate del 18 de mayo, Fury se quedaría con el título indiscutido o como campeón unificado de la división de los pesados y esto colocaría a Anthony Joshua como el principal candidato para poder enfrentarlo; otro detalle importante es que Gypsy King tiene un deseo de poder enfrentar nuevamente a Francis Ngannou luego de haberlo enviado a la lona en un combate que terminó ganando el británico a pesar de un complicado desempeño que desató los rumores de su retiro.

“Entonces voy a pelear con AJ al menos una vez, tal vez dos, si hay una revancha, si él quiere otra después de la primera paliza, se la doy. Luego pelearé con Ngannou nuevamente. Y eso es sólo el comienzo. Hay cinco peleas para abrir boca. No voy a ninguna parte. Tengo 35 años y estoy en la flor de mi vida”, concluyó el peleador inglés.

Sigue leyendo:

–José Benavídez lanza dura crítica contra el Canelo Álvarez: “Tiene secuestrados los cinturones”

–Timothée Chalamet se declara fanático de Guillermo Ochoa, Chicharito y Gignac

–Kaká sorprende al mundo al dejar fuera a Lionel Messi de su once ideal histórico