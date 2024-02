Qué son los ‘patrones oscuros’ que usan las empresas para hacerte gastar más al comprar en línea

Un ‘patrón oscuro’ es una manera en la que los diseñadores de páginas web y aplicaciones hacen que la gente haga algo específico sin que se den cuenta, como si los estuvieran guiando sutilmente.

Sarah Harding, una experta en diseño de sitios web, dijo al portal U.S. News que se les llama ‘oscuros’ porque no son del todo honestos y buscan beneficiar a la empresa, a veces de manera engañosa.

Los ‘patrones oscuros’ suelen tener como objetivo obtener una de dos cosas de los usuarios: información privada o dinero.

Por eso, es importante ser cuidadoso con quién compartimos nuestros datos, además de estar atentos a los patrones que pueden hacer gastar más dinero.

Ann Martin, directora de operaciones en CreditDonkey, mencionó que una táctica de ‘patrón oscuro’ muy común y molesta es hacer que cancelar un servicio sea lo más difícil posible.

Una estrategia simple para mantener a los clientes suscritos un mes más es obligarlos a usar métodos de comunicación más complicados, como hacer una llamada telefónica en horario laboral, en lugar de permitirles usar un formulario en línea.

Inscribirse en suscripciones mensuales es fácil, pero cancelarlas es difícil, y las empresas se aprovechan de esto al establecer sus procedimientos.

Otros patrones oscuros que podrían estar costándote dinero:

–Costos ocultos durante el proceso de pago, como gastos de envío, que no se revelan claramente de antemano.

–Agregar artículos a tu cesta o añadir automáticamente extras como donaciones a la tarjeta de compra del usuario sin su consentimiento explícito.

–La desorientación, o el uso de elementos de diseño que confunden a los compradores para que opten por un producto o plan más caro.

–La confirmación vergonzosa, o el uso de lenguaje que induce vergüenza para persuadir a los usuarios de hacer una elección particular. Esto podría significar tener que seleccionar una opción de tipo “no, no quiero ahorrar dinero” para no realizar un gasto.

–Las prácticas de anunciar un producto a un precio más bajo solo para revelar costos adicionales después de haber pasado por el proceso de compra.

Así que ya sabes, la próxima vez que vayas a comprar online, mantente atento a estas tácticas para que no termines gastando más de lo planeado.

Sigue leyendo:

–¿Rico o pobre? Tus rasgos faciales pueden decir mucho de tus finanzas personales, según estudio

–¿Sabes cuánto gana tu pareja? 1 de cada 10 estadounidenses desconoce el salario de su pareja

–Los estados de EE.UU. donde la deuda de préstamos para automóviles está aumentando más