Andrea Legarreta da su opinión sobre el presunto amorío que tendría Erik Rubín

El comportamiento entre Erik Rubín y Andrea Legarreta ha sido admirado por muchos, ya que demuestra que es posible mantener una relación amigable y respetuosa incluso después de una separación. Sin embargo, en las últimas horas se han viralizado las declaraciones de ella tras aparentemente él querer rehacer su vida amorosa.

“Cuando tomas una decisión así y eres joven y libre, tienes derecho si así lo deseas de salir, de conocer. Incluso con el tiempo, quizá de empezar una nueva historia…”, comenzó diciendo frente a los medios de comunicación.

Erik Rubín y Andrea Legarreta tienen dos hijas y buscan trabajar por su bienestar. / Foto: Mezcalent.

Tanto Andrea como Erik han dado a entender que no descartan la posibilidad de encontrar el amor nuevamente en el futuro. Han mencionado que están abiertos a nuevas relaciones y que no hay rencores ni celos entre ellos. Esta actitud de apoyo mutuo es fundamental para el manejo saludable de una separación, especialmente cuando hay hijos involucrados.

“Entre nosotros hay mucho amor, mucho respeto, somos una familia… Yo siempre le voy a desear lo mejor, es un muy buen hombre y sin duda entre nosotros hubo una historia muy bonita. Creo que lo que podemos nosotros esperar de lo que siga es una historia bonita, una historia con una persona valiosa, que nos respete y que nos quiera por lo que somos, que sume felicidad a nuestra vida. Yo a Erik siempre le voy a desear lo mejor, si él está bien, mis hijas van a estar bien”, agregó Andrea.

Erik Rubín y Andrea Legarreta recalcan que les gusta llevar una buena amistad por ser una familia. / Foto: Mezcalent.

“No estoy lista, ni siquiera para salir, tengo gente que me dice: ‘Te quiero presentar a un amigo’, y ni siquiera estoy lista para eso, estoy bien viviendo mi momento, disfrutando a mi padre… Mis hijas disfrutando mucho al abuelo, no estoy en el momento ni tengo ganas… Fue una historia de muchos años en pareja y sinceramente no tengo ganas, en absoluto…”, añadió ante las interrogantes de los reporteros.

Legarreta y Rubín estuvieron juntos por más de dos décadas. Sin embargo, este ejemplo de cordialidad y respeto es una lección para muchas parejas que se encuentran en una situación similar.

“Lo que pasa es que lo nuestro está asumido. Obviamente, que puedes esperar de un hombre y una mujer que están sin una historia en pareja. Somos jóvenes, no estamos de mal ver, creo que tendríamos derecho a hacerlo. A lo mejor sentiría feo si pensara que está con alguien que no está padre para él o que no le está siendo bien, pero la verdad no conozco a fondo ni siquiera lo que está él pasando, quedamos en que si en algún momento uno tenía una historia seria o importante nos lo íbamos a comunicar”, añadió la mexicana.

