Andrés Guardado asegura que no le tiene miedo al Club América: “Estamos urgidos de puntos”

El futbolista mexicano y reciente refuerzo de los Esmeraldas del Club León, Andrés Guardado, se mostró enfocado en salir victorioso para el encuentro que protagonizarán este sábado ante las Águilas del Club América correspondiente a la Jornada 6 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX durante la conferencia de prensa previa a este partido que se disputará en el Estadio León de Guanajuato.

El ‘Principito’ consideró que el equipo se encuentra en la urgida búsqueda de conseguir victorias y no temen a ninguna otra organización a pesar de ser los campeones del torneo pasado debido a que están enfocados en tener el mejor rendimiento posible para poder llevarse el título de esta temporada.

“No hay que huir de los resultados que estamos teniendo, eso siempre entendiendo la situación, que estamos en ‘proceso de’, pero los resultados son los que mandan, no estamos consiguiendo los que queremos y mañana puede ser un parteaguas para lo que resta de la temporada”, detalló Andrés Guardado en sus declaraciones.

El mediocampista detalló que este encuentro ante las Águilas del Club América es de suma importancia para el León debido a que se trata de uno de los clubes más fuertes dentro del balompié azteca; asimismo consideró que es fundamental que el club pueda romper la racha de juegos perdidos que posee para poder escalar en la tabla de posiciones y así poder ingresar a los puestos de Liguilla.

“Siempre es especial enfrentar al América, no restaré importancia al equipo que se ha ganado el derecho de ser un equipo grande y lo que representa para el futbol mexicano, pero a nivel individual no me representa ninguna diferencia, si bien es el partido más importante a día de hoy no solo por ser el América sino porque estamos urgidos de puntos, estamos en casa y tenemos que aprovechar eso”, resaltó.

Para finalizar, Guardado destacó la ausencia de Henry Martín dentro del cuadro azulcrema y consideró que esta baja podría afectar en gran medida el esquema de juego de André Jardine para poder enfrentarlos; sostuvo que este es un gran momento para poder dar la sorpresa debido a que están débiles y pueden sumar tres puntos vitales dentro del torneo Clausura.

“Es su capitán, su goleador, seguramente es un América diferente, pero no más débil tienen jugadores de sobra para ser igual de fuerte, pero por ser el capitán, el jugador que es, se notará, pero no creo encontrar a un América más débil”.

Actualmente los Esmeraldas de León se ubican en la posición número 13 del torneo Clausura 2024 al cosechas un total de 4 puntos producto de una victorias, un empate y tres derrotas.

Sigue leyendo:

–Juan Escobar cuenta todo sobre su salida de Cruz Azul y desmiente a su representante

–Alexis Vega se centra en un nuevo esquema de juego con el Toluca: “Poco a poco me he ido incorporando”

–Patrick Mahomes sueña con poder estar presente en la final del Mundial de 2026