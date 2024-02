Elecciones en Puerto Rico: Presidenta de la CEE dice que su oficina ya adjudicó pleito por candidatura independiente de Eliezer Molina

Nueva York – La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en Puerto Rico, Jessika Padilla Rivera, insistió en que el caso por la candidatura independiente al Senado de Eliezer Molina ya se adjudicó en esa oficina, y que, en todo caso, serán los tribunales quienes decidan el pleito.

Molina, quien no fue certificado por la CEE por alegado incumplimiento en la radicación de los documentos requeridos, insiste en que presentó toda la información solicitada a tiempo, y acusó a la Comisión de querer “tumbarlo” o sacarlo de carrera. El exaspirante independiente a la gobernación en las elecciones del 2020, además anticipó que estaría acudiendo a los tribunales para impugnar la decisión de Padilla Rivera de no certificar su candidatura.

En entrevista con El Diario, la presidenta de la CEE sostuvo que Molina no presentó a tiempo la documentación requerida.

Según Padilla Rivera, se suponía que Molina suministrara los papeles en o antes del mediodía del 2 de enero, pero completó el trámite unos 30 días después.

“El Sr. Molina, como todo candidato independiente, debió haber presentado la totalidad de los documentos al 2 de enero. ¿Qué no presentó? No presentó la evidencia o la certificación del Departamento de Hacienda de haber rendido planillas los últimos 10 años. Esa certificación no la presentó. No presentó la certificación de no deuda del Departamento de Hacienda. No presentó cuatro años de planillas certificadas, esas copias de cuatro años de planillas certificadas, y quedaba pendiente de llegar a la Comisión el resultado de las pruebas de dopaje. Cuando ese resultado de la prueba de dopaje llega, llega incompleto. Ese documento adolecía de una de las pruebas que tenía que tomarse, así que llega incompleto. Son esos cuatro documentos los que no llegaron al expediente de la Comisión”, enumeró la funcionaria.

La entrevistada añadió que el aspirante tampoco explicó las razones para no entregar al 2 de enero la información.

“Cuando hace entrega, y esto es importante, cuando hace entrega la propia ley dice que el expediente que está incompleto, puede ser subsanado en un periodo de 30 días, y esto es porque si la razón de que el expediente estuviera incompleto es porque la agencia que debió haber pedido la certificación no la expidió, no se penalice al candidato”, explicó Padilla Rivera.

“Así que debía estar en el expediente una evidencia de que estos cuatro documentos, y principalmente los de Hacienda, que Hacienda no los expidió al 2 de enero por las razones que fuera; porque estaba en turno; porque hay un proceso de oficina…Pero no estaba la evidencia de que esos documentos que presentó el Sr. Molina habían sido solicitados al 2 de enero”, abundó.

La situación dividió a los comisionados electorales de los distintos partidos en la Comisión sin que se pudieran poner de acuerdo, por lo que Padilla Rivera presentó una resolución para no certificar al aspirante.

“El Código Electoral establece que todas las decisiones electorales tienen que ser tomadas por unanimidad entre todos los comisionados. Si no hay unanimidad entre todos, le toca a esta servidora como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones tomar la decisión final. En el caso de Sr. Molina, los votos fueron divididos, no hubo unanimidad en cuanto a si no había evidencia en el expediente se certificara o no se certificara. No es porque ellos deciden certificar, es un asunto de cumplimiento con el Código Electoral. Se cumplió, se certifica; si no cumplió, no se certifica”, añadió.

A preguntas de El Diario, sobre los alegatos de Molina en el sentido de que la CEE está actuando de forma irregular o ilegal en cuanto al manejo de su caso, Padilla Rivera respondió: “Ya la Comisión atendió el asunto; ya fue adjudicado. He escuchado que hay unos planteamientos que él va a presentar en los tribunales…Vamos a estar reservándonos ya las opiniones con respecto a estos planteamientos, toda vez que puede estar esto llegando a los tribunales y no sería prudente de nuestra parte seguir haciendo expresiones con relación a lo que vaya a pasar en este caso. Ya esto fue adjudicado, y si finalmente termina en los tribunales, que sean los tribunales los que tomen la decisión”.

En sus últimas publicaciones en redes sociales que incluyen videos de simpatizantes, Molina aseguró que el pueblo se está levantando contra el gobierno de Puerto Rico y oficinas bajo su jurisdicción como la de la CEE.

Molina compartió un video que circula en redes sociales del grupo “El Jangueo Corillo” en el que sus creadores presentan “la cara de las personas que endosaron a Eliezer Molina Pérez”.

“Por este medio se une un pueblo en una sola voz para repudiar las acciones por parte de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico y la mafia institucional por no certificar a Eliezer Molina Pérez”, lee una introducción al video.

En otro video, Molina insistió en los señalamientos de manejos irregulares desde la CEE para impedir que compita a una posición senatorial.

“El saco de trampas de la Comisión Estatal de Elecciones acaba de caer en el desnudo”, alegó en la grabación compartida en su cuenta de Facebook esta semana.

“En los pasados días se ha demostrado que han utilizado su fuerza, el Gobierno, el Partido Nuevo Progresista (PNP), el Partido Popular Democrático (PPD) para con esta institución ir sacando de carrera a la oposición que saben que van a tener grandes probabilidades de triunfo, y ellos para evitar que llegara la oposición hacia justo a la urna donde las personas iban a seleccionar a los administradores, pues lo que hicieron fue tratar de utilizar unas plataformas nuevas que se inventaron para ellos tumbar a la oposición desde la CEE…”, añadió el aspirante independiente.

El activista medioambiental anticipó que divulgará información sobre los procesos de presentación de endosos digitales a candidatos que, según alega, muchos son fatulos o contienen irregularidades.

“Ustedes querían ejercer presión contra el pueblo, y ahora el pueblo, en reacción a eso, se va a desbordar; y muy probable es que ahora son ustedes los que tengan que descertificar a un montón de candidatos”, planteó.

Caso de alegado fraude con endoso de viuda de Rafael Hernández Colón

En específico, Molina mencionó el caso de la viuda del exgobernador del PPD Rafael Hernández Colón, Nelsa López Colón, quien públicamente denunció que se falsificó un endoso a favor del precandidato a la comisaría residente de Puerto Rico en Washington por el PNP, Elmer Román.

En una declaración jurada ante la CEE, la mujer alertó que el comité de campaña de Román presuntamente falsificó su firma en un endoso electrónico a favor de este. Román es el candidato que respalda la precandidata a la gobernación por el PNP, Jenniffer González. La CEE refirió a la Policía la querella.

Candidatos independientes enfrentan escollos para recoger endosos

El mes pasado, un artículo en el periódico local El Nuevo Día expuso las dificultades de algunos aspirantes a puestos electivos, la mayoría independientes, para cumplir con el requisito de recogido de endosos.

Para la fecha del 24 de enero, solo ocho de los 43 aspirantes independientes habían conseguido la cantidad establecida por la CEE.

Los endosos de candidaturas en Puerto Rico se procesan a través de la página web de SIEN o “Sistema de Notificación de Intención de Aspirar a una Candidatura y Sistema de Endosos.

A través de la herramienta digital, el aspirante debe suscribirse y crear un perfil para obtener su “Notificación de Intención de Aspirante a una Candidatura” para un puesto electivo. Por medio de la plataforma, se valida o se rechaza cualquier petición de endoso.

El Código Electoral establece que el recogido de endosos inicia el 1 de diciembre. Para el 31 de enero del año electoral, se debe entregar el 50%. El restante 50% debe someterse para el 15 de febrero. Pasada esa fecha, la ley concede 15 días más para rectificar cualquier error.

Recientemente, Molina se querelló antes las autoridades policiales en la isla luego de que desconocidos tirotearan su residencia en San Sebastián. Al momento de los hechos, en el lugar también se encontraba su esposa e hijos. El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) investiga el caso.

Esta semana, medios en la isla reseñaron que el candidato al Senado por el distrito Mayagüez-Aguadilla bajo la insignia del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ángel “Bebo” Ortiz Barreto, compareció a una entrevista ante la División de Crímenes Mayores en relación con la pesquisa.

Hasta el momento, las autoridades no han dicho que sea sospechoso del ataque.

De no prevalecer en el tribunal, la aspiración de Molina dependerá de los puertorriqueños que por iniciativa propia lo nominen directamente al Senado (write-in).

Molina lleva años enfrentado con líderes de la oposición, incluso desde antes de anunciar su aspiración independiente a la gobernación para el 2020.

El Diario ha intentado contactar Molina desde que se reportó el tiroteo en su vivienda para una entrevista y aún no ha respondido a nuestra solicitud.

Pendientes a este periódico y la sección de “Puerto Rico” para la próxima parte de la entrevista a la presidenta de la CEE, Jessika Padilla Reyes

Sigue leyendo:

Presidenta de la CEE en Puerto Rico reacciona a demanda del PPD para descalificar a candidatos de partidos emergentes como Victoria Ciudadana

Puerto Rico: Cuarta papeleta para votar simbólicamente por presidente de EE.UU. en las elecciones divide a líderes políticos

Lefranc Fortuño y Buxó Santiago, los dos delegados por la estadidad en Washington que más han cobrado en sueldos y gastos permitidos