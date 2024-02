Lo que los contribuyentes deben recordar al presentar su declaración de impuestos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ofreció una lista de verificación para ayudar a los contribuyentes mientras se preparan para presentar sus declaraciones de impuestos de 2023.

Se trata de seis consejos que ayudarán a que la preparación de impuestos sea más fácil en 2024. Gran parte de esta información también está disponible en la página especial de ayuda gratuita de IRS.gov:

1. Reúna su documentación

Los contribuyentes deben tener todos sus documentos importantes y necesarios antes de preparar su declaración, lo que ayudará a presentar una declaración de impuestos completa y precisa.Recuerde que los errores y omisiones retrasan el procesamiento de impuestos, incluidos los tiempos de reembolso.

Antes de comenzar, los contribuyentes deben tener:

· Números de Seguro Social de todas las personas que figuran en la declaración de impuestos.

· Números de cuenta bancaria y de ruta.

· Varios formularios de impuestos, como W-2, 1099, 1098 y otros documentos de ingresos o registros de transacciones de activos digitales

· Formulario 1095-A, Declaración del mercado de seguros médicos.

· Cualquier carta del IRS que cite una cantidad recibida por una determinada deducción o crédito tributario.

2. Reporte todo tipo de ingresos

Esto es importante para evitar recibir un aviso o una factura del IRS. No olvide incluir los ingresos de:

· Bienes creados y vendidos en plataformas en línea.

· Ingresos de inversión.

· Trabajo a tiempo parcial o estacional.

· Trabajo por cuenta propia u otras actividades empresariales.

· Servicios prestados a través de aplicaciones móviles.

3. Presente su declaración electrónicamente

Presentar electrónicamente con depósito directo es la manera más rápida de recibir un reembolso. Evite las declaraciones en papel. El software de impuestos ayuda a las personas a evitar errores al realizar los cálculos. Guía a las personas a través de cada sección de su declaración de impuestos a través de un formato de preguntas y respuestas.

4. Use los recursos gratuitos para su declaración

Hay recursos gratuitos disponibles para ayudar a los contribuyentes elegibles a presentar su declaración en línea. La ayuda gratuita también puede estar disponible para los contribuyentes calificados. Free File del IRS ofrece una alternativa gratuita en línea a la presentación de una declaración de impuestos en papel. Free File del IRS está disponible para cualquier persona o familia que haya ganado $79,000 o menos en 2023.

Este producto es adecuado para las personas que se sienten cómodas preparando sus propios impuestos. Los contribuyentes calificados también pueden encontrar ayuda personalizada gratuita para la preparación de impuestos en todo el país a través de los programas de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (VITA) y Asesoramiento Tributario para Personas de Edad Avanzada (TCE).

5. Elija su opción de presentación de impuestos

Considere qué opción de presentación usar; cada una tiene sus propios beneficios. Los contribuyentes deben decidir en función de su situación personal y su nivel de comodidad con la preparación de impuestos.

· Presentar personalmente los impuestos.

· Usar los servicios de presentación en línea.

· Contratar a un profesional de impuestos. Elija un profesional de impuestos con cuidado. La mayoría de los preparadores de declaraciones de impuestos son profesionales, honestos y brindan un excelente servicio a sus clientes. Sin embargo, existen preparadores de declaraciones de impuestos deshonestos que presentan declaraciones de impuestos falsas. El IRS tiene un Directorio de preparadores de declaraciones de impuestos federales con credenciales y calificaciones seleccionadas y más sobre cómo elegir un profesional de impuestos en IRS.gov.

6. Use los recursos en línea del IRS

No espere cuando llame al IRS. Use los recursos en línea en IRS.gov para obtener respuestas a preguntas sobre impuestos, verificar el estado de un reembolso o pagar impuestos. No se necesita tiempo de espera ni cita previa: las herramientas y los recursos en línea están disponibles las 24 horas del día. La herramienta del Asistente Tributario Interactivo del IRS y los recursos de Permítanos ayudarle son especialmente útiles.

Sigue leyendo:

· IRS ofrece a contribuyentes recursos útiles para su declaración de impuestos

· 9 errores comunes al presentar impuestos que debes evitar para no perder tiempo ni dinero

· IRS lanza en Nueva York nueva forma de declarar impuestos gratis