Sebastián Rulli y Angelique Boyer desmienten rumores de una presunta ruptura amorosa

Una vez más, Sebastián Rulli y Angelique Boyer protagonizaron un escándalo porque a través de las redes sociales se comenzó a rumorar que la relación sentimental que tienen presuntamente había llegado a su fin. Sin embargo, la noche del pasado viernes él decidió compartir una especial foto.

El argentino compartió una imagen en las historias de Instagram, donde además se encuentra acompañado de la actriz francesa, terminando así con las especulaciones que se han registrado. El motivo de las postal se debe a que asistieron a una obra de teatro de Fernanda Castillo y Erick Hayser.

Sebastián Rulli presumió de una noche distinta con Angelique Boyer y amigos. / Foto: @sebastianrulli.

“Todo a tu lado es hermoso!! Pero si además es hermoso por sí solo… a tu lado se convierte en espectacular!! Amo viajar junto a ti y descubrir el mundo y lo que nos provoca”, fue el comentario que él le dejó a ella en una publicación realizada en su cuenta de Instagram. A su vez, ella le escribió: “Hermosooooooooo combinas con el cielo y el paraíso“.

Este no es el primer rumor de separación que enfrentan Boyer y Sebastián, pero su amor y complicidad han logrado superar cualquier obstáculo. Han dejado claro en varias ocasiones que prefieren no dar cabida a los chismes y negatividades, enfocándose en su relación y en su felicidad.

Internautas opinan en la publicación de Angelique Boyer

Los fans de la pareja han expresado su alegría y apoyo ante la desmentida de los rumores, destacando la admiración que sienten hacia ambos como pareja y como individuos. Angelique y Sebastián siguen demostrando que su relación es sólida y que están más unidos que nunca.

“Amo estás fotos para indirectamente callar los rumores”, “Ya ven, no se andan separando, ya me andaba dando algo”, “Mija yo vine a CONFIRMAR mi última esperanza en el amor, espero que no terminen”, “De mis mayores miedos, que esta pareja termine”, “Los adoro de verdad me asuste mucho cuando vi en face que se estaban separando”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el más reciente post de la actriz.

