Yailin ‘la más viral’ habló como nunca de Anuel AA y su rol de padre con Cattleya

La cantante Yailin ‘la más viral’ recientemente ofreció una entrevista en la que habló de cómo fue su crianza, la relación que sostiene actualmente con su madre, su vínculo amoroso junto a Tekashi 6ix9ine, lo que significa para ella su hija Cattleya y lo que piensa de Anuel AA, quien es el padre de la pequeña que el próximo mes estará cumpliendo un año de nacida.

Jorgina Guillermo Díaz, nombre real de la dominicana, no dudó en responderle a Bea Frank cuando le preguntó por el reguetonero: “Es su papá. Yo no la hice sola, él tiene derecho. Su niña está aquí. Los hijos no tienen que ver con los errores de los padres. Esa es su hija. Si no está ahí, es porque aquella persona quiere, pero ahí está su hija”.

Yailin ‘la más viral’ no se expresó de mala manera de Anuel AA, pese a no estar con él. / Foto: Mezcalent.

La pareja sentimental de Tekashi 6ix9ine añadió que: “A Cata no le hace falta amor, no le hace falta nada. Tiene a Dany ahí. Duerme con Dany, todo es Dany. Las niñas son de papá. Yo era muy apegada a mi papá y ella quiere mucho a Dany y eso me hace sentir bien. Yo sé que tengo una familia, yo creé una familia”.

Bea Frank también le preguntó qué representa su pequeña desde que llegó al mundo y ella le dijo: “Mi hija es mi todo. A veces ni me lo creo, cuando se levanta y yo la veo, eso es algo lindo. Cuando ella se levanta y comienza a bailar. Digo: ‘No tenía que ponerle Cattleya, sino Alegría’. Baila mucho, es una alegría”.

“Eso es algo que ni a tu peor enemigo se lo deseas. Si te sientes feliz, te sientes más de la cuenta, si te sientes mal, te sientes muy mal. La tuve difícil. Hay que ser fuerte y pensar que la vida sigue. Pensar en tu hija, tu hija nunca te puede ver débil, nunca gritar delante de tus hijos”, su situación definitivamente no fue sencilla y así vivió su postparto.

Cuando le consultaron por la opinión que tiene de Wanda Díaz ella sin problemas respondió: “Esa es mi mamá al final, la gente comete errores, pero yo no soy quién para juzgar, Dios está ahí”.

