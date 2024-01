Fans de El Gordo y la Flaca apoyan a Yailin La Más Viral por las duras palabras contra de Anuel AA

La cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca compartió un video en donde aparece Yailin La Más Viral, en este se le ver reaccionar a una serie de comentarios desfavorables en su contra, en donde le responde a todos aquellos que afirman que su hija Cattleya estaría mejor bajo la custodia de Anuel AA.

Debido a los fuertes conflictos personales y legales que la dominicana ha protagonizado recientemente, el público que ha seguido de cerca su relación con Teka$hi 6ix9ine ha externado una ola de mensajes en donde dejan a la vista su preocupación por la integridad emocional de la hija de ésta con Emmanuel Gazmey Santiago​, nombre real de Anuel.

La respuesta de Yailin, sofocada por ver tantas palabras que cuestionan su maternidad, no se ha hecho esperar y ha intentado destacar las razones por las cuales su hija no podría estar bien o mejor bajo la custodia de su ex esposo.

En primer lugar, dejó claro que como padre, Anuel AA no tiene relación alguna con la menor, a tal grado que desconoce que número de calzado usa la pequeña. Le recordó a la gente que ahora defiende la paternidad del exponente del género urbano, que cuando ella tuvo problemas de aborto, éste nunca estuvo a su lado. Sí, Yailin explotó mostrándose indignada porque ante los comentarios, su ex, Anuel AA, también había reaccionado dándole “like” a muchos de estos mensajes.

En su video Yailin asegura que su hija “está mejor que todo el mundo”. Afirma que ella podrá ser considerada “loca”, pero que nunca ha mendigado “ni por un pamper” para ésta, demostrando desde su perspectiva que ella ha sabido valerse sola para sacarla adelante sin la colaboración de Anuel AA, porque además éste no ha querido ser parte de su vida.

¿Qué ha comentado el público de El Gordo y la Flaca ante el video?

En una de las primeras reacciones de los fans, se puede leer el siguiente mensaje: “Es inmadura para muchas cosas, pero con respeto a su hija tiene razón. Ella es la madre, el padre la abandonó desde el embarazo y ella ha tenido dignidad de no ponerle pensión alimenticia para su hija”. Alguien más agregó: “Esa muchacha tiene problemas serios”.

Pero también el programa de Univision recibió criticas por seguir poniéndolos en la mira pública desde su plataforma: “No entiendo como este programa les da tanto espacio a esta gente”.

En resumen, vale reconocer que las palabras de Yailin han logrado que la gente recupere la memoria y no olviden que Anuel AA la abandonó cuando ésta aún estaba embarazada de su hija, y que hasta pesa en su contra una denuncia pública, en donde habla de que llegó a sufrir violencia física, por su parte, estando embarazada de la menor.

Un seguidor de la dominicana retomó este punto con el siguiente comentario: “Eso es verdad, pero la gente con memoria selectiva no recuerda eso. Ni recuerda el video de Yailin saliendo en silla de ruedas de una clínica sola, con una amiga. ¿Dónde estaba el mejor papá del mundo -Anuel AA-?… Disfrutando las playas de Puerto Rico”.

Triste y lamentable

En diciembre del año 2023, Yailin y Tekashi protagonizaron una serie de videos delicados que se hicieron virales en las redes sociales. En estos la cantante dominicana aparecía ejerciendo violencia física sobre el cantante. Se realizó el reporte del caso y las autoridades terminaron arrestando a la intérprete. La mamá de Cattleya fue a parar a la cárcel.

Horas después de estos hechos fue puesta en libertad, porque según reportaron medios de la isla se habían retirado los cargos.

La buena noticia se vio opacada cuando él mismo se informó que “La Más Viral” había sido ingresada en el hospital. Andrés Toribio, su abogado habló del delicado estado de salud en el que se encontraba su cliente, destacando que a nivel emocional también se veía muy afectada. Los problemas con Tekashi estallaron de tal forma que la opinión pública empezó a posicionarse no sólo en contra de la pareja que conformaron los cantantes, sino también no a favor de Yailin, alegando que por todo lo ocurrido no era saludable que ella estuviese a cargo de una menor.

La pregunta que más se repitió en medio de toda esta crisis fue: “¿En donde está Cattleya?”. El público quería saber quién cuidaba de la bebita en medio de todos estos gritos, en medio de toda la violencia que se desató entre la pareja. Fue en este entonces en el que algunos “opinólogos” de Instagram empezaron a involucrar en los comentarios a Anuel AA.

¿Quién tiene la razón?

En estos casos solo hay perdedores. Pero también es cierto que semanas después de los hechos, brevemente expuestos, llama la atención que Tekashi y Yailin no sólo retomaran la relación, sino que además anunciaran una colaboración musical conjunta.

Las dudas surgen. Muchos cuestionamientos se expanden no sólo entre fans sino también en la prensa. Pero la preocupación sigue latente, no sólo por la integridad física de Yailin La Más Viral, una mujer de 21 años de edad. Sino también por su hija, porque al día de hoy tanto ella como Tekashi e inclusive Anuel AA se han visto expuestos públicamente y tachados, por su mismos seguidores, al punto de no sólo perder followers, sino de perder además la validación o el respeto del público en general y colegas del mundo del entretenimiento.

En Estados Unidos si eres víctima de violencia contra la mujer, puedes acceder a Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica, presentar la denuncia y pedir ayuda.

Sigue Leyendo más de Yailin La Más Viral aquí:

· ¿Para celar a Yailin La Más Viral? Anuel AA y Laury Saavedra se muestran más enamorados que nunca

· Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine se dan apasionado beso para confirmar que están juntos

· Tekashi 6ix9ine reaparece tras terminar con Yailin ‘la más viral’ y luce un radical cambio de look