Pirómano rocía combustible e incendia tres vehículos en Queens, FDNY está investigando

Tres automóviles se prendieron en llamas en Queens en la noche del sábado, lo que, de acuerdo con las autoridades, parece un incendio provocado.

En un video de cámaras de seguridad se puede observar a una persona saliendo de un vehículo y rociando lo que los detectives que puede ser gasolina sobre los tres vehículos. Posteriormente, enciende una cerilla y, uno por uno, los autos se van incendiando poco a poco.

“Escuché como un estallido… El tercero fue como, no un disparo, sino una explosión. Y simplemente explotó y salí corriendo de la cama… Y ahí están, tres autos en llamas”, explicó la vecina Amrita Bhagwandin.

Los funcionarios dicen que el hecho tuvo lugar cerca de las 3:00 de la mañana del jueves en la avenida 90 de Jamaica, mientras los residentes dormían.

“He tenido miedo y esto ahora me pone… estoy muy nerviosa, tengo mucho miedo”, declaró.

Los vecinos que viven en la zona dicen que el incidente es uno de los tantos crímenes que han sucedido recientemente en la comunidad. Actualmente viven con miedo.

Un video de vigilancia de enero, se ve a un sujeto irrumpiendo en la camioneta de un residente en plena luz del día y sin preocupaciones, informó CBS News.

“Tenía una herramienta en su bolso, abrió su baúl, recogió el bolso y se fue como si nada hubiera pasado”, comentó un vecino. “No me importa nada en el mundo.”

El robo fue perpetrado a una cuadra de donde prendieron en fuego los vehículos. El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) se encuentra investigando el siniestro.

“Esto da mucho miedo. Trabajo muchas noches”, manifestó un vecino.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), los crímenes graves han incrementado en barrios como Jamaica y Hollis, 185 este 2024, en comparación con 182 en el mismo período del 2023, pero también se han hecho detenciones, 101 este año y 96 el año pasado.

“Estas personas no tienen miedo. No les importa si hay una cámara o no, simplemente están robando todo lo que encuentran”, señaló el activista comunitario Amit Shivprasad. “Si tengo la oportunidad de irme, me iré. No me quedaré aquí más tiempo después de este año”.

Los vecinos exigen más patrullas policiales en este vecindario, particularmente en las noches.

