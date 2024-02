Chiky Bombom habla de su futuro en Hoy Día y de sus proyectos futuros

Chiky Bombom es una de las conductoras de “Hoy Día”, el programa matutino de Telemundo. Esta estrella de la televisión y de las redes sociales conversó recientemente con Mezcal TV, en donde habló sobre su situación en el programa matutino y sus planes a futuro.

La conductora aseveró que en efecto se viene proyectos nuevos, y aunque desveló uno, sobre el resto no quiso dar detalle alguno. “Vengo con proyectos nuevos: un podcast y otros proyectos, pero se los voy a tener que dejar…”, dijo Chiky Bombom.

Pero después de dar dicha declaración, afirmó que debía regresar al plató, para seguir conduciendo el programa. Lo cual deja muy claro que su presente, al día de hoy sigue siendo estar frente a las pantallas de televisión en las mañanas de Telemundo.

Qué hará nuestra conductora en el día del amor

Pero, Chiky Bombom además de hablar de sus proyectos laborales también se atrevió a dar más declaraciones sobre su vida amorosa. Y es que, como estamos a pocos días de San Valentín, por esta razón se ha atrevido a contar sus planes para dichas fiestas del amor, los cuales tristemente son básicamente nulos.

“No tengo -planes- porque estoy soltera, lamentablemente”, dijo la conductora. Y cuando le preguntaron la razón, honestamente dijo: “Ni yo misma sé”. La creadora de contenido asegura que no se considera una mujer exigente y pero sí complicada.

Cuenta que el ser complicada, se le da probablemente por todas las responsabilidades que ha tenido que asumir como cabeza de familia. “He tenido que tener el control por mucho tiempo y me gusta andar como por la línea, entonces la calle está muy dura y las gentes en estos tiempos, no sé, como que no encajo”.

