Gustavo Lema cuenta toda la verdad sobre la participación de Leo Suárez con Pumas de la UNAM

El director técnico de los Pumas de la UNAM, Gustavo Lema, decidió acabar con los rumores sobre la situación que atraviesa Leo Suárez dentro del club en el actual torneo Clausura 2024 de la Liga MX y negó que el futbolista presente algún tipo de problema que no le permita poder jugar los 90 minutos de un partido, tal y como ha pasado en las últimas jornadas del campeonato azteca.

Estas declaraciones las realizó el entrenador durante una conferencia de prensa luego de poder derrotar 3-0 al Club Puebla en la que sostuvo que se encuentra bastante contento con el desempeño y el rendimiento que ha mostrado Leo Suárez a lo largo de este arranque de torneo; aunque resaltó que se trata simplemente de una decisión suya como técnico de alinearlo como titular o no tras realizar el análisis de cada uno de los rivales previo a un encuentro.

“Él (Leo Suárez) fue uno de los afectados, estuvimos temprano en la mañana viendo quiénes podían estar en la banca, él fue uno de los afectados, se sintió bien, Licha también estaba afectado, Ulises no, el ‘Chino’ tampoco, hoy andábamos con inconvenientes, pero es el plantel, hoy lo importante es eso, dentro de lo que uno puede, debe estar más allá de mirar el partido y los rivales que vienen y la actualidad, te encuentras que planificas algo, tienes qué hacer cambios, insisto, es el plantel y el presente del equipo está claro que en el plantel aportan desde el lugar que les toca, deben estar a la altura y lo están demostrando”, expresó.

Gustavo Lema también destacó que es importante para él impulsar el crecimiento de todos los jugadores de la plantilla por medio de la competencia interna para que cada uno de los jugadores puedan explotar su máximo potencial al entender que pueden jugar más minutos siempre y cuando resulten beneficiosos para el club en cada uno de los encuentros.

“Esperemos, no nos hagamos problemas que todavía no tenemos, es un problema lindo, ojalá estén todos a disposición, los muchachos saben cómo es, jugará el que mejor está, o la formación que veo que se integra mejor, ahí no hay democracia, lo importante es que estén todos con las ganas que están, los que ganan partidos son los planteles, estamos todos ahí en ese sentido, tranquilos y expectantes de tener todos a disposición”, agregó en sus declaraciones el estratega.

Con la goleada conseguida este domingo por los Pumas de la UNAM 3-0 ante el Puebla el equipo logró sumar así tres puntos fundamentales que les permitió colocarse en la posición número 6 de la tabla de clasificación del torneo Clausura 2024 de la Liga MX con un total de 11 puntos.

