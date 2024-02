Julio César Chávez se muestra desesperado por hijo: “Hay tres cosas en la adicción, cárcel, hospital y muerte”

El histórico boxeador mexicano Julio César Chávez se ha mostrado bastante afectado a lo largo del último año por la situación que enfrenta su hijo Julio César Chávez Jr. con las adicciones y que lo han obligado a pasar por diversos médicos para intentar alejarse de todo ese problema de salud; aunque todavía no ha logrado superarlo por completo.

Durante una entrevista ofrecida a ‘Boxeo con Diego Soto’ el gran campeón mexicano ofreció detalles sobre lo complicado que ha sido tratar de ayudar a su hijo para poder superar todos estos problemas y aseguró que si Julio César Chávez Jr. no logra encaminarse teme poder verlo en algo mucho peor a lo que ya ha enfrentado.

Lo que sucede es que Chávez padre afirmó que en la adicción existen tres cosas que marcan el fin de una persona que son justamente la cárcel, el hospital y posteriormente la muerte; para su temor Julio Jr. ya ha atravesado por dos de estas y teme que pueda perder a su hijo antes de tiempo.

“Hay tres cosas en la adicción, cárcel, hospital y muerte, ya cayó en el hospital, ya cayó en la cárcel, ¿ahora qué sigue? Dios quiera y le haya caído un rayito de luz. Se me hace un nudo en la garganta, imagínate cómo me sentía yo con Julio, mi hijo que él vio, cómo su padre se destruyó en el alcohol y la droga y ver él cómo se está destruyendo y yo no poder ayudarlo”, afirmó el expugilista en sus declaraciones.

Julio César Chávez Jr. fue recientemente detenido por la policía de Los Ángeles por posesión de un rifle de asalto; a pesar de esto logró salir bajo fianza para luego ingresar a un programa residencial de tratamiento en la ciudad de los Estados Unidos.

“Me sentía con las manos atadas de no poder ir por este cabrón. Todo lo que hablaba en las redes, todas las pendejadas que decía, cómo ofendía, cómo lastimaba a su esposa, a mí, pero yo sabía que no era él y eso me da un chingo de rabia, un chingo de sentimiento de yo teniendo mis clínicas y ayudando a tanta gente y no poder ayudar a mi hijo, decía, ¡Dios mío por qué me pones esta prueba tan dura!”, enfatizó.

“Ahorita Julio está pasando por momentos difíciles. Ahorita Julio está en un centro de rehabilitación, tiene su juicio el 15 de febrero, vamos a ver qué es lo que dicta el juez”, concluyó el histórico peleador mexicano.

