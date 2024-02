FOTO: Selena Gómez lanza un nuevo mensaje de aceptación al mostrar su rostro sin una gota de maquillaje

Selena Gómez ha vuelto a lanzar un poderoso mensaje de aceptación y empoderamiento femenino con su última publicación. A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante compartió un par de fotografías en donde se dejó ver lo más “natural” posible, es decir, sin una gota de maquillaje.

En su stories, la también actriz compartió una primera fotografía en donde se le ve muy de “cerca” de su actual pareja, Benny Blanco, en lo que parece ser un espacio tapizado de rojo. A pesar de que en esta imagen no se logra vislumbrar el rostro entero de la intérprete de “Single Soon”, se puede percibir que la cantante usa ropa ligera además de una apariencia más “relajada”.

En la otra fotografía, Selena se encuentra posando a lado de una de sus mejores amigas, Nicola Peltz, esposa de Brooklyn Beckham, hijo del ex futbolista David Beckham y la ex Spice Girl Victoria Beckham. En la misma, Gómez luce un rostro totalmente libre de maquillaje, dejando en claro que lo más importante para ella es mostrarse tal como es.

Selena Gomez com Nicola Peltz Beckham e Vanessa Tara assistindo ao Super Bowl [11 de Fevereiro]. pic.twitter.com/SvzIC15iwJ — Selena Daily Brasil (@selenadailybr) February 12, 2024

Selena Gómez presume con orgullo quien es

En semanas anteriores, la intérprete de “The Wizards of Waverly Place” publicó un par de fotografías de ella misma pero en años diferentes. En la primera de ellas, se puede ver a la artista, durante su adolescencia, luciendo un traje de baño, dejando de manifiesto la figura que tenía en aquel entonces.

En la otra fotografía, se puede ver a la intérprete de “Only Murders In The Building”, en épocas más recientes, luciendo nuevamente un traje de baño en lo que parece ser una embarcación en medio del mar.

En un ejercicio de comparación, la estrella estadounidense acompañó las fotografías con un mensaje en donde dejó en claro el cambio físico que ha sufrido a lo largo del tiempo, pero que ha aceptado como parte de su vida: Hoy me dí cuenta que nunca más me veré así. No soy perfecta pero estoy orgullosa de ser quien soy… a veces olvido que está bien ser yo”.

Selena Gómez bate récords con sus fotografías

Además de emplear sus redes sociales para difundir un poderoso mensaje de aceptación, Selena Gómez también ha “echado mano” de estas plataformas para “presumir” su relación con el productor estadounidense Benny Blanco, algo que también le ha proporcionado un gran número de reacciones entre sus seguidores y no tan seguidores.

Selena Gómez publicó en semanas anteriores un par de fotografías en donde aceptó su cambio físico. Crédito: Mezcalent

Su más reciente publicación, en donde se ve a Selena abrazando a Benny por la espalda, alcanzó la impresionante cifra de más de 8 millones de “me gusta” en apenas un lapso de 10 horas.

De igual manera, una fotografía más, en donde se ve a Benny abrazando a Selena por la espalda, pero colocando su mano en el pecho de la cantante, ocasionó un gran número de reacciones entre los usuarios de Instagram, quienes no pudieron dejar de mencionar el gran momento que vive la pareja.

Continua leyendo

Selena Gómez “va muy en serio” con Benny Blanco; lo presenta con sus compañeros de reparto

Arremeten contra Selena Gómez por trabajar con David O. Russell, director acusado de violencia y abuso

Selena Gómez dará vida a la estrella de country y rock Linda Ronstadt en una biopic