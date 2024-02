Nicola Peltz, amiga de Selena Gómez, revela su opinión sobre la relación de la cantante y Benny Blanco

A más de 2 meses de que Selena Gómez revelara su relación con Benny Blanco a través de su cuenta oficial de Instagram, las voces respecto a esta tan sonada unión siguen surgiendo cada día. Y en esta ocasión, es Nicola Peltz, una de las mejores amigas de la cantante, quien ha decidido romper el silencio y hablar sobre la pareja del momento.

A través de una entrevista concedida al medio Entertainment Tonight, la actriz reveló que se vinculó de manera afectiva con Benny Blanco una vez que la pareja inició su relación de manera formal.

Sin embargo, esta nueva etapa en la vida de Selena, tuvo ciertas “consecuencias” en su relación con Nicola y su pareja Brooklyn Beckham, a quienes dejó de frecuentar de la misma manera en la que lo hacía antes de conocer al músico estadounidense.

¿Qué opina Nicola Peltz de Benny Blanco?

A pesar del cambio sustancial que sufrió la relación entre Nicola, Brooklyn y Selena, luego de que esta iniciara una relación con Benny, la estadounidense señaló que está feliz por ambos además de señalar la “fortuna” de su amiga, y de ella misma, por encontrar parejas, de este “tipo”.

Ambos son increíbles. ¿Cómo somos de afortunadas las dos, que hemos encontrado a estas maravillosas personas? Es que estoy siempre en plan: Sí, lo hemos hecho bien” Nicola Peltz – Actriz

Además de ello, Nicola también habló sobre su relación con Selena, con quien mantiene una amistad de años: “Soy muy, muy, muy, afortunada de tenerla en mi vida (y todo, en general) significa mucho para mí”.

Cabe recordar que desde el inicio de su relación, Selena ha sido fuertemente criticada, por sus propios seguidores, sobre su nueva pareja, a quien han tachado de poco atractiva. Ante esto, la misma actriz ha defendido a Blanco de manera constante y sin titubear.

En recientes días, la actriz y el músico fueron captados como pareja, por primera vez, de manera pública durante un juego de la NBA. Esta aparición fue considerada como la prueba fidedigna de la seriedad que existe entre ambas personalidades. Incluso, la intérprete de “Single Soon”, presentó a Benny, durante la alfombra roja de los Globos de Oro, con sus co protagonistas de la serie “Only Murders In The Building”, Martin Short y Steve Martin, demostrando que su compromiso “va en serio”.

Selena Gómez inició su 2024 con el anuncio de que encarnará a la cantante de country Linda Ronstadt. Aunque aún no se ha brindado información respecto a las fechas de inicio de rodaje o estreno, ambas estrellas han anunciado esta “relación” a través de sus redes sociales.

De igual manera, y luego de su participación en un podcast, Selena Gómez reveló que está lista para enfocarse en su carrera actoral sobre su trayectoria musical, no sin antes lanzar un “disco de despedida”.

